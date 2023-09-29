Альварес – Чарло: смотреть онлайн прямой эфир

С 30 сентября на 1 октября 2023 года, в Лас-Вегасе, США, состоится большой вечер бокса Canelo vs. Charlo. Начало прямой трансляции 1 октября в 06:00 по московскому времени.

В главном событии вечера, состоится долгожданный бой, - за титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBC, IBF, WBO в суперсреднем весе (до 76,2 кг). Обладатель поясов, абсолютный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг), мексиканец Сауль Канело Альварес (59-2-2, 39 КО) защищает титулы от абсолютного чемпиона мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) и чемпиона WBC в средний вес (до 72,6 кг) – американца Джермелла Чарло (35-1-1, 19 КО).

Основной кард Canelo vs. Charlo:

Сауль Альварес (59-2-2, 39 KO) vs Джермелл Чарло (35-1-1, 19 KO) Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBA, IBF и WBO во 2-м среднем весе (до 76,2 кг);

Претендентский бой по версии WBA в 1-м среднем весе (до 69,9 кг); Хесус Рамос (20-0, 16 KO) vs Эриксон Лубин (25-2, 18 KO)

Йорденис Угас (27-5, 12 KO) vs Марио Барриос (27-2, 18 KO) Бой за титул "временного" чемпиона мира по версии WBC в полусреднем весе (до 66,7 кг);

Элайджа Гарсия (15-0, 12 KO) vs Хосе Армандо Ресендис (14-1, 10 KO);

Александр Гвоздик (19-1, 15 KO) vs Исаак Родригес (28-4, 22 KO);

Фрэнк Санчес (22-0, 15 KO) vs Скотт Александер (17-5-2, 9 КО) Бой за титул чемпиона Континентальной Америки по версии WBC в супертяжёлом весе (свыше 101,6 кг)

Сауль Альварес vs Джермелл Чарло: полный бой

Альварес vs Чарло: трансляция

Canelo vs. Charlo: прямой эфир прелимы

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