Канело Альварес – Джон Райдер: смотреть онлайн трансляцию

С 6 на 7 мая 2023 года, в Гвадалахаре (Мексика) пройдет масштабный вечер бокса Canelo vs. Ryder. Начало прямого эфира 7 мая в 02:00 msk.

В главном поединке события, состоится бой за титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBA Super, IBF и WBO во 2-м среднем весе (до 76,2 кг). В ринге встречаются: чемпион Сауль Альварес (58-2-2, 39 KO) защищает пояса от претендента - британца Джона Райдера (31-5, 17 KO).

 

Кард / бои Canelo vs. Ryder:

 

До начала трансляции, предлагаем вашему вниманию:

Сауль Канело Альварес: лучшие нокауты

 

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