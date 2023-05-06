UFC 288 Стерлинг – Сехудо: прямая трансляция

В ночь с 6 на 7 мая 2023 года, в Ньюарке (США) пройдет турнир UFC 288: Sterling vs. Cejudo. Начало Основного карда и онлайн трансляции 7 мая в 01:30 по московскому времени. 

В главном поединке события, состоится титульный бой, - за пояс чемпиона UFC в легчайшем весе: чемпион Алджамейн Стерлинг (22-3) защищает свой титул от экс-чемпиона категории - Генри Сехудо (16-2). В основном карде выступит не имеющий поражений россиянин Мовсар Евлоев (16-0) его соперником стал опытный бразилец Диего Лопес (20-5).

Кард / бои UFC 288:

Основной кард
    Алджамейн Стерлинг (22-3) – Генри Сехудо (16-2)
    Гилберт Бёрнс (22-5) – Белал Мухаммад (22-3)
    Джессика Андраде (24-10) – Янь Сяонань (16-3)
    Мовсар Евлоев (16-0) – Диего Лопес (20-5)
    Крон Грейси (5-1) – Чарльз Журден (13-6-1)

Предварительный кард
    Дрю Добер (26-11) – Мэтт Фревола (10-3-1)
    Кеннеди Нзечукву (11-3) – Девин Кларк (14-7)
    Хаос Уильямс (13-3) – Роландо Бедойа (13-1)
    Марина Родригес (16-2-2) – Вирна Жандироба (18-3)
Ранний предварительный кард
    Брэкстон Смит (5-1) – Паркер Портер (12-8)
    Икрам Алискеров (13-1) – Фил Хоус (12-4)
    Жалгас Жумагулов (14-8) – Рафаэль Рамос Эстевам (11-0)
    Джозеф Холмс (8-3) – Клаудио Рибейро (10-3)

Предлагаем вашему вниманию:

Плеер 1

 

Плеер 2

 

 

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