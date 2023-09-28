Аль-Таи – Аль-Наср: прямая трансляция 29 сентября

29 сентября 2023 года, в городе Хаиль (Саудовская Аравия) на стадионе им. принца Абдулазиза бин Мусаида, пройдет матч 8 тура Премьер-Лиги Саудовской Аравии / Чемпионата Саудовской Аравии по футболу 2023-2024: ФК Аль-Таи (Хаиль) принимает команду Криштиану Роналду Аль-Наср (Эр-Рияд).

Начало прямого эфира 29 сентября в 18:00 по московскому времени. Смотрите матч Аль-Таи – Аль-Наср в прямом эфире и в записи!

Аль-Таи – Аль-Наср: видео обзор матча

Аль-Таи – Аль-Наср: трансляция

Криштиану Роналду в Аль-Наср 2023: видео обзор