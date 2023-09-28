Снукер British Open 2023: прямая трансляция

С 25 сентября по 1 октября 2023 года в отеле «Кентавр» в Челтнеме, проходит третий рейтинговый турнир снукерного сезона 2023–2024 года. Действующим чемпионом British Open, является Райан Дэй, победивший в финале Марка Аллена со счетом 10–7.

В турнире British Open 2023 приняли участие все лучшие игроки мира по снукеру, кроме Ронни О'Салливан, который снялся с турнира по состоянию здоровья. Призовой фонд British Open-2023 составляет £ 478 тыс., из которых победитель получит £ 100 тыс. Финал события из 19 фреймов пройдет 1 октября.



Расписание трансляций British Open 2023:

Финал

Первая сессия: начало 01.10.2023 ~ в 15:00 МСК

Вторая сессия: начало 01.10.2023 ~ в 21:00 МСК

Полуфиналы 30.09.2023

Иранец Хоссейн Вафаей против валлийца Марка Уильямса и китаец Сяо Годун против англичанина Марка Селби

Полуфинал 1, начало в 17:45 МСК

Полуфинал 2, начало в 21:00 МСК

Четвертьфиналы

29.09.2023

1/8финала

В 21:00 по Москве:

Грэм Дотт [41] – Хоссейн Вафаей [16] Дин Цзюньхуэй [15] – Марк Уильямс [9]

Али Картер [11] – Сяо Годун [38]/Сандерсон Лам [71] Том Форд [22]/Джимми Робертсон [24] – Робби Уильямс [47]/Скотт Дональдсон [52]

Не ранее 22:00 по Москве:

Барри Хоукинс [19]/Кайрен Уилсон [8] – Хэ Гоцян [124] Ма Хайлун [103] – Фань Чжэнъи [32]/Род Лоулер [82] Дэвид Гилберт [23]/Ишприт Сингх Чадха [110] – Сы Цзяхуэй [33]/Марк Селби [5] Джек Лисовски [13]/Мэттью Селт [29] – Фергал О’Брайен [96]

1/16 финала

В 15:00 по Москве:

Робби Уильямс [47] – Скотт Дональдсон [52] Дэвид Гилберт [23] – Ишприт Сингх Чадха [110] Сяо Годун [38] – Сандерсон Лам [71] Барри Хоукинс [19] – Кайрен Уилсон [8]

Не ранее 17:00 по Москве:

Сы Цзяхуэй [33] – Марк Селби [5]

Том Форд [22] – Джимми Робертсон [24] Фань Чжэнъи [32] – Род Лоулер [82] Джек Лисовски [13] – Мэттью Селт [29]

Снукер British Open 2023: прямой эфир

Плеер 2

Видео обзор лучших матчей Снукер British Open 2023:

Марк Селби - Джек Лисовски: 1/4 финала - видео

Хоссейн Вафаей – Хи Гоцян: 1/4 финала - видео

Марк Уильямс – Дин Джинху: видео обзор матча

Марк Селби – Сы Цзяхуэй: видео обзор матча

Кайрен Уилсон – Марк Аллен: видео обзор матча

Марк Селби – Тянь Пэнфэй: видео обзор матча

Джон Хиггинс – Робби Уильямс: видео обзор матча