Снукер смотреть онлайн: 1/4 финала Чемпионат мира по снукеру 2023

25, 26 апреля 2023 года, в Шеффилде, Англия, пройдут матчи 1/4 финала Чемпионата мира по снукеру 2023. Действующий и семикратный чемпион мира по снукеру - Ронни О'Салливан (Англия) сразится с Люка Бресель из Бельгии. Финал Чемпионата мира по снукеру 2023, пройдёт 30 апреля и 1 мая 2023 года.

Расписание 1/4 финала Snooker World Cup 2023:

25 апреля

Ронни О’Салливан (Англия) – Люка Бресель (Бельгия) – 12.00

Марк Аллен (Северная Ирландия) – Джек Джонс (Уэльс) – 12.00

Энтони Макгилл (Шотландия) – Си Цзяхуэй (Китай) – 16.30

Джон Хиггинс (Шотландия) – Марк Селби (Англия) – 16.30

Ронни О’Салливан (Англия) – Люка Бресель (Бельгия) – 21.00

Марк Аллен (Северная Ирландия) – Джек Джонс (Уэльс) – 21.00

26 апреля

Марк Аллен (Северная Ирландия) – Джек Джонс (Уэльс) – 12.00

Энтони Макгилл (Шотландия) – Си Цзяхуэй (Китай) – 12.00

Ронни О’Салливан (Англия) – Люка Бресель (Бельгия) – 16.30

Джон Хиггинс (Шотландия) – Марк Селби (Англия) – 16.30

Энтони Макгилл (Шотландия) – Си Цзяхуэй (Китай) – 21.00

Джон Хиггинс (Шотландия) – Марк Селби (Англия) – 21.00

Снукер смотреть онлайн Чемпионат мира 2023

Снукер Чемпионат мира 2023: 25 апреля трансляция 1

Снукер Чемпионат мира 2023: 25 апреля трансляция 2

Снукер Чемпионат мира 2023: 25 апреля трансляция 3