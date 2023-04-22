Снукер смотреть онлайн: 1/4 финала Чемпионат мира по снукеру 2023

25, 26 апреля 2023 года, в Шеффилде, Англия, пройдут матчи 1/4 финала Чемпионата мира по снукеру 2023. Действующий и семикратный чемпион мира по снукеру - Ронни О'Салливан (Англия) сразится с Люка Бресель из Бельгии. Финал Чемпионата мира по снукеру 2023, пройдёт 30 апреля и 1 мая 2023 года.
Расписание 1/4 финала Snooker World Cup 2023:
25 апреля
Ронни О’Салливан (Англия) – Люка Бресель (Бельгия) – 12.00
Марк Аллен (Северная Ирландия) – Джек Джонс (Уэльс) – 12.00
Энтони Макгилл (Шотландия) – Си Цзяхуэй (Китай) – 16.30
Джон Хиггинс (Шотландия) – Марк Селби (Англия) – 16.30
Ронни О’Салливан (Англия) – Люка Бресель (Бельгия) – 21.00
Марк Аллен (Северная Ирландия) – Джек Джонс (Уэльс) – 21.00
26 апреля
Марк Аллен (Северная Ирландия) – Джек Джонс (Уэльс) – 12.00
Энтони Макгилл (Шотландия) – Си Цзяхуэй (Китай) – 12.00
Ронни О’Салливан (Англия) – Люка Бресель (Бельгия) – 16.30
Джон Хиггинс (Шотландия) – Марк Селби (Англия) – 16.30
Энтони Макгилл (Шотландия) – Си Цзяхуэй (Китай) – 21.00
Джон Хиггинс (Шотландия) – Марк Селби (Англия) – 21.00
Снукер смотреть онлайн Чемпионат мира 2023
Снукер Чемпионат мира 2023: 25 апреля трансляция 1
Снукер Чемпионат мира 2023: 25 апреля трансляция 2
Снукер Чемпионат мира 2023: 25 апреля трансляция 3