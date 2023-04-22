UFC Вегас 71: Павлович – Блейдс: прямая трансляция

В ночь с 22 на 23 апреля 2023 года, в Лас-Вегасе (США) пройдет турнир UFC Fight Night: Pavlovich vs. Blaydes, еще известный как UFC Вегас 71 и UFC Fight Night 222. Начало турнира 22 апреля в 23:00 мск, начало Основного карда и прямого эфира 23 апреля в 02:00 по московскому времени.

В главном поединке события, состоится претендентский поединок в тяжелом весе: в октагоне встретятся, N3 рейтинга тяжеловесов UFC - россиянин Сергей Павлович (17-1) и N4 рейтинга - американец Кертис Блэйдс (17-3 1).

Кард / бои UFC Fight Night Pavlovich vs. Blaydes:

Основной кард

Сергей Павлович – Кёртис Блэйдс

Брэд Таварес – Бруно Силва

Бобби Грин – Джаред Гордон

Ясмин Лусиндо – Броган Уокер

Джереми Уэллс – Мэттью Семельсбергер

Предварительный кард

Кристос Гиагос – Рики Гленн

Рани Яхья – Монтел Джексон

Карол Роза – Норма Дюмонт

Мохаммед Усман – Джуниор Тафа

Фрэнсис Маршалл – Уильям Гомис

Присцила Кашоэйра – Карин Сильва

Брэди Хистанд – Данаа Батгерел

Официальный плеер, начало в 02:00 мск



UFC Fight Night: Павлович – Блейдс: прямой эфир

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