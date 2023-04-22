Джервонта Дэвис - Райан Гарсия: смотреть онлайн 23 апреля

С 22 на 23 апреля 2023 года, в Лас-Вегасе, США, пройдет масштабный вечер бокса Davis vs. Garcia. Начало вечера бокса 23 апреля в 01:00 мск, начало Основного карда ~ в 04:00 по московскому времени.

В главном событии вечера, состоится 12-раундовый бой двух суперзвезд бокса, нокаутеров не имеющих ни 1 поражения: промежуточном весе 136 фунтов (до 61,7 кг), в ринге встречаются: Джервонта Дэвис (28-0, 26 KO) и Райан Гарсия (23-0, 19 KO).

В со-главном событии, за титул чемпиона мира по версии WBA World во 2-м среднем весе (до 76,2 кг) сразятся: чемпион, кубинец Давид Моррель (8-0, 7 KO) против бразильца Ямагучи Фалькао (24-1-1, 10 KO).

Кард вечера бокса Davis vs. Garcia:

Основной кард
    Джервонта Дэвис (28-0, 26 KO) – Райан Гарсия (23-0, 19 KO)
    Давид Моррель (8-0, 7 KO) – Ямагучи Фалькао (24-1-1, 10 KO)
    Бектемир Меликузиев (11-1, 9 KO) – Габриэль Росадо (26-16-1, 15 KO)
    Элайджа Гарсия (14-0, 12 KO) – Кевин Сальгадо (15-1-1, 10 КО)

Предварительный кард
    Фёдор Черкашин (21-0, 13 KO) – Элиас Эспадас (22-5, 15 KO)
    Вито Мельницки, мл.(14-1, 9 KO) – Хосе Санчес (20-3-1, 12 КО)
    Флойд Скофилд (13-0, 10 KO) – Хесус Валентин Леон (23-1-2, 19 КО)
    Лоренцо Симпсон (12-0, 7 КО) – Пачино Хилл (8-1-1, 6 КО)
    Тристан Калкреут (9-1, 7 КО) – Хайме Солорио (12-5-2, 9 КО)
    Джалил Мейджор Хакетт (5-0, 4 КО) – Джейсон Филлипс (3-3-2, 0 КО)
    Куттино Оливер (2-0, 1 КО) – Роберто Канту (3-2, 3 КО).

 

Джервонта Дэвис - Райан Гарсия: прямой эфир

 

Предлагаем вашему вниманию:

Джервонта Дэвиса: лучшие нокауты

 

Дэвис - Гарсия: пресс-конференция / Битва взглядов

 

Комментарии ( 0 )
Сначала новые
Сначала старые
Сначала лучшие

АВТОРИЗУЙТЕСЬ ЧЕРЕЗ СОЦ.СЕТИ
ИЛИ ВОЙДИТЕ КАК ГОСТЬ

Войти
Загружено по ссылке

Последние события:

Опрос о боксе:

Кто лучший боксер всех времен?

Прямой эфир:

Похожие материалы ММА / Бокс

Bellator 272 Петтис vs. Хоригучис: смотреть онлайн

С 3 на 4 декабря 2021 года, в Анкасвилле, США, состоялся турнир Bellator 272 Pettis vs. Horiguchi. В главном поединке события, проходил титульный бой в легчайшем весе: чемпион, американец Серхио Петтис (21-5) защищает…

Деметриус Андраде vs Джейсон Куигли - видео боя

Смотреть онлайн бой за титул чемпиона мира по версии WBO в среднем весе (до 72,6 кг), который походил в Манчестере (США) с 19 на 20 ноября 2021 года. Чемпион, не имеющий поражений американец Деметриус Андраде (30-0, 18…

Фьюри - Уайлдер 3: онлайн видео

В ночь с 9 на 10 октября 2021 года в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena, проходил грандиозный вечер бокса Fury vs. Wilder III. В главном поединке события,…

Bellator 287 смотреть онлайн

29 октября в Милане, Италия, пройдет турнир Bellator 287 Piccolotti vs. Barnaoui, начало ивента в 19:30 msk, начало главного карда в 23:00 по…