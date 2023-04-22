Джервонта Дэвис - Райан Гарсия: смотреть онлайн 23 апреля

С 22 на 23 апреля 2023 года, в Лас-Вегасе, США, пройдет масштабный вечер бокса Davis vs. Garcia. Начало вечера бокса 23 апреля в 01:00 мск, начало Основного карда ~ в 04:00 по московскому времени.

В главном событии вечера, состоится 12-раундовый бой двух суперзвезд бокса, нокаутеров не имеющих ни 1 поражения: промежуточном весе 136 фунтов (до 61,7 кг), в ринге встречаются: Джервонта Дэвис (28-0, 26 KO) и Райан Гарсия (23-0, 19 KO).

В со-главном событии, за титул чемпиона мира по версии WBA World во 2-м среднем весе (до 76,2 кг) сразятся: чемпион, кубинец Давид Моррель (8-0, 7 KO) против бразильца Ямагучи Фалькао (24-1-1, 10 KO).

Кард вечера бокса Davis vs. Garcia:

Основной кард

Джервонта Дэвис (28-0, 26 KO) – Райан Гарсия (23-0, 19 KO)

Давид Моррель (8-0, 7 KO) – Ямагучи Фалькао (24-1-1, 10 KO)

Бектемир Меликузиев (11-1, 9 KO) – Габриэль Росадо (26-16-1, 15 KO)

Элайджа Гарсия (14-0, 12 KO) – Кевин Сальгадо (15-1-1, 10 КО)

Предварительный кард

Фёдор Черкашин (21-0, 13 KO) – Элиас Эспадас (22-5, 15 KO)

Вито Мельницки, мл.(14-1, 9 KO) – Хосе Санчес (20-3-1, 12 КО)

Флойд Скофилд (13-0, 10 KO) – Хесус Валентин Леон (23-1-2, 19 КО)

Лоренцо Симпсон (12-0, 7 КО) – Пачино Хилл (8-1-1, 6 КО)

Тристан Калкреут (9-1, 7 КО) – Хайме Солорио (12-5-2, 9 КО)

Джалил Мейджор Хакетт (5-0, 4 КО) – Джейсон Филлипс (3-3-2, 0 КО)

Куттино Оливер (2-0, 1 КО) – Роберто Канту (3-2, 3 КО).

Джервонта Дэвис - Райан Гарсия: прямой эфир

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