UFC 295 Прохазка – Перейра: смотреть онлайн

UFC 295 Procházka vs. Pereira: трансляцияС 11 на 12 ноября 2023 года, на арене Мэдисон-сквер-гарден, в Нью-Йорке, США, пройдет грандиозный турнир UFC 295: Procházka vs. Pereira. Начало Основного карда и прямой трансляции на русском языке 12 ноября в 06:00 по московскому времени.

В главном событии UFC 295, состоится бой за вакантный титул чемпиона UFC в полутяжелом весе, в октагоне встречаются: чех Иржи Прохазка (29-3-1) и бразилец Алекс Перейра (8-2).

В со-главном поединке, пройдет бой за временный титул чемпиона UFC в тяжелой весовой категории: россиянин Сергей Павлович (15-1) сразится с британцем Томом Аспинэллом (13-2).

 

Кард турнира UFC 295 Procházka vs. Pereira:

Главный кард
    Полутяжелый вес, титульный бой: Иржи Прохазка – Алекс Перейра
    Тяжелый вес, бой за временный титульный: Сергей Павлович – Том Аспинэлл
    Женщины, первый наилегчайший вес: Джессика Андраде – Маккензи Дерн
    Легкий вес: Мэтт Фревола – Бенуа Сент-Дени
    Полулегкий вес: Пэт Сабатини – Диего Лопес

Предварительный кард
    Наилегчайший вес: Мэтт Шнелл – Стив Эрцег
    Женщины, первый наилегчайший вес: Табата Риччи – Лупи Гудинес
    Легкий вес: Вячеслав Борщев – Назим Садыхов
    Легкий вес: Джаред Гордон – Марк Мэдсен
    Легчайший вес: Джон Кастаньеда – Кюн Хо Кан
    Наилегчайший вес: Джошуа Ван – Кевин Борхас
    Полулегкий вес: Джамалл Эммерс – Деннис Бузукия

 

Лучшие поединки участников UFC 295:

Иржи Прохазка – Доминик Рейес: полный бой

 

Сергей Павлович – Кертис Блэйдс: полный бой

 

Комментарии ( 0 )
Сначала новые
Сначала старые
Сначала лучшие

АВТОРИЗУЙТЕСЬ ЧЕРЕЗ СОЦ.СЕТИ
ИЛИ ВОЙДИТЕ КАК ГОСТЬ

Войти
Загружено по ссылке

Последние события:

Опрос про UFC

Кто сейчас лучший боец UFC?

Спортивные каналы:

Похожие материалы UFC / MMA

KSI vs Fury: полный бой

KSI – Томми Фьюри: смотреть онлайн

Сегодня, 14 октября 2023 года, в Манчестере, Англия, пройдет грандиозный вечер бокса KSI vs Fury. Начло прямой трансляции 14 октября в 21:00 по московскому времени. В главном событии вечера, состоится бой в первом… Подробнее