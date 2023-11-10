UFC 295 Прохазка – Перейра: смотреть онлайн

С 11 на 12 ноября 2023 года, на арене Мэдисон-сквер-гарден, в Нью-Йорке, США, пройдет грандиозный турнир UFC 295: Procházka vs. Pereira. Начало Основного карда и прямой трансляции на русском языке 12 ноября в 06:00 по московскому времени.

В главном событии UFC 295, состоится бой за вакантный титул чемпиона UFC в полутяжелом весе, в октагоне встречаются: чех Иржи Прохазка (29-3-1) и бразилец Алекс Перейра (8-2).

В со-главном поединке, пройдет бой за временный титул чемпиона UFC в тяжелой весовой категории: россиянин Сергей Павлович (15-1) сразится с британцем Томом Аспинэллом (13-2).

Кард турнира UFC 295 Procházka vs. Pereira:

Главный кард

Полутяжелый вес, титульный бой: Иржи Прохазка – Алекс Перейра

Тяжелый вес, бой за временный титульный: Сергей Павлович – Том Аспинэлл

Женщины, первый наилегчайший вес: Джессика Андраде – Маккензи Дерн

Легкий вес: Мэтт Фревола – Бенуа Сент-Дени

Полулегкий вес: Пэт Сабатини – Диего Лопес



Предварительный кард

Наилегчайший вес: Мэтт Шнелл – Стив Эрцег

Женщины, первый наилегчайший вес: Табата Риччи – Лупи Гудинес

Легкий вес: Вячеслав Борщев – Назим Садыхов

Легкий вес: Джаред Гордон – Марк Мэдсен

Легчайший вес: Джон Кастаньеда – Кюн Хо Кан

Наилегчайший вес: Джошуа Ван – Кевин Борхас

Полулегкий вес: Джамалл Эммерс – Деннис Бузукия

Лучшие поединки участников UFC 295:

Иржи Прохазка – Доминик Рейес: полный бой

Сергей Павлович – Кертис Блэйдс: полный бой