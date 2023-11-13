Медведев – Рублев: ATP Турин Finals 2023: прямая трансляция 13 ноября

Сегодня, 13 ноября 2023 года в Турине, Италия, пройдет матч группового этапа, мужского одиночного разряда, теннисного турнира на хардовых кортах Итоговый турнир ATP, так же известного как Nitto ATP Finals 2023. В корте встречаются: Даниил Медведев (Россия) и Андрей Рублев (Россия).

Начало прямого эфира 13 ноября ~ в 23:00 по московскому времени. Смотрите матч Итоговый турнир ATP 2023: Даниил Медведев – Андрей Рублев, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Итоговый турнир ATP 2023: прямой эфир

Даниил Медведев – Андрей Рублев: прямой эфир Rus

Карлос Алькарас - Александр Зверев: трансляция

Новак Джокович - Хольгер Руне: трансляция

Итоговый турнир ATP 2023: День 1 - видео обзор матчей