Медведев – Зверев: Финал ATP 2023: прямая трансляция 15 ноября

Сегодня, 15 ноября 2023 года в Турине, Италия, пройдет матч группового этапа, мужского одиночного разряда, теннисного турнира на хардовых кортах Итоговый турнир ATP, так же известного как Nitto ATP Finals 2023. В корте встречаются: Даниил Медведев (Россия) и Александр Зверев (Германия).

Начало прямого эфира 15 ноября ~ в 23:00 по московскому времени. Смотрите матч Итоговый турнир ATP 2023: Даниил Медведев – Александр Зверев, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Итоговый турнир ATP 2023: прямой эфир Rus

Даниил Медведев – Александр Зверев: прямой эфир Rus

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