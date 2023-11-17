Рублев – Зверев: Финал ATP 2023: прямая трансляция 17 ноября

Сегодня, 17 ноября 2023 года в Турине, Италия, пройдет матч заключительного тура, группового этапа, мужского одиночного разряда, теннисного турнира на хардовых кортах Итоговый турнир ATP 2023, так же известного как Nitto ATP Finals. В корте встречаются: Андрей Рублев (Россия) и Александр Зверев (Германия).

Начало прямого эфира 17 ноября ~ в 23:00 по московскому времени. Смотрите матч Итоговый турнир ATP 2023: Андрей Рублев – Александр Зверев, на русском языке в прямом эфире и в записи!

📆Расписание трансляций на 17 ноября:

⏰16:30 🇷🇺Даниил Медведев - 🇪🇸Карлос Алькарас

⏰22:30 🇷🇺Андрей Рублев - 🇩🇪Александр Зверев

Nitto ATP Finals 2023: турнирная таблица группового этапа, перед заключительным туром:

Итоговый турнир ATP 2023: прямой эфир Rus

Андрей Рублёв - Александр Зверев: прямой эфир Rus

Кто победит в матче Рублев – Зверев: Финал ATP? Победит Андрей Рублев. Победит Александр Зверев. Мне не важно, на теннисных матчах я люблю выпивать. Мне важно, как ругается Андрей Рублев, жду когда он начнет драться.

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