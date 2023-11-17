Рублев – Зверев: Финал ATP 2023: прямая трансляция 17 ноября

Сегодня, 17 ноября 2023 года в Турине, Италия, пройдет матч заключительного тура, группового этапа, мужского одиночного разряда, теннисного турнира на хардовых кортах Итоговый турнир ATP 2023, так же известного как Nitto ATP Finals. В корте встречаются: Андрей Рублев (Россия) и Александр Зверев (Германия).
Начало прямого эфира 17 ноября ~ в 23:00 по московскому времени. Смотрите матч Итоговый турнир ATP 2023: Андрей Рублев – Александр Зверев, на русском языке в прямом эфире и в записи!
📆Расписание трансляций на 17 ноября:
⏰16:30 🇷🇺Даниил Медведев - 🇪🇸Карлос Алькарас
⏰22:30 🇷🇺Андрей Рублев - 🇩🇪Александр Зверев
Nitto ATP Finals 2023: турнирная таблица группового этапа, перед заключительным туром:
Итоговый турнир ATP 2023: прямой эфир Rus
Андрей Рублёв - Александр Зверев: прямой эфир Rus
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