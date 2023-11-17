Снукер Champion of Champions 2023: смотреть онлайн прямой эфир

С 3 по 7 мая в Шеффилде, Англия, на арене "Театр Крусибл", пройдет чемпионат мира по Снукеру 2023 среди ветеранов: World Seniors Snooker Championship 2023. В 2023 году, в чемпионате участвуют 16 игроков из 9 стран, в том числе…