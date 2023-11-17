Снукер Champion of Champions 2023: смотреть онлайн прямой эфир

C 13 по 19 ноября 2023 года, в Болтоне Англия, проходит престижный турнир по снукеру Champion of Champions 2023.
Турнир с призовым фондом 440 000 фунтов стерлингов, собрал лучших снукеристов планеты, кроме чемпиона Champion of Champions прошлого года - Ронни О’Салливана, который отказался защищать титул, из-за усталости. Главными претендентами на победу Champion of Champions 2023, являются Джон Хиггинс, Марк Аллен, Джадд Трамп и Барри Хокинс, наслаждаемся!
Результаты 1/4 финала:
Джон Хиггинс 6:1 Дин Джуньху
Джадд Трамп 6:4 Шон Мерфи
Марк Аллен 6:2 Аллистер Картер
Барри Хокинс 6:2 Роберт Милкинс
Расписание трансляций Champion of Champions 2023:
1/2 финала:
17 ноября, 22:00 МСК. Барри Хокинс – Джадд Трамп;
18 ноября, 22:00 МСК. Марк Аллен – Джон Хиггинс.
Финал
Первая сессия: начало 19 ноября в 16:00 МСК
Вторая сессия: начало 19 ноября в 22:00 МСК
Джадд Трамп – Барри Хокинс: трансляция 1/2 финала
Джадд Трамп – Шон Мерфи: 1/4 финала трансляция
Снукер. Champion of Champions 2023. День 4
Снукер. Champion of Champions 2023. День 3
Лучше моменты турнира:
Джадд Трамп – Шон Мерфи: 1/4 финала - видео обзор