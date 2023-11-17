Снукер Champion of Champions 2023: смотреть онлайн прямой эфир

Champion of Champions 2023: видео онлайнC 13 по 19 ноября 2023 года, в Болтоне Англия, проходит престижный турнир по снукеру Champion of Champions 2023.

Турнир с призовым фондом 440 000 фунтов стерлингов, собрал лучших снукеристов планеты, кроме чемпиона Champion of Champions прошлого года - Ронни О’Салливана, который отказался защищать титул, из-за усталости. Главными претендентами на победу Champion of Champions 2023, являются Джон Хиггинс, Марк Аллен, Джадд Трамп и Барри Хокинс, наслаждаемся!

 

Результаты 1/4 финала:

Джон Хиггинс 6:1 Дин Джуньху
Джадд Трамп 6:4 Шон Мерфи
Марк Аллен 6:2 Аллистер Картер
Барри Хокинс 6:2 Роберт Милкинс

Расписание трансляций Champion of Champions 2023: 

1/2 финала:
17 ноября, 22:00 МСК. Барри Хокинс – Джадд Трамп;
18 ноября, 22:00 МСК. Марк Аллен – Джон Хиггинс.

Финал
Первая сессия: начало 19 ноября в 16:00 МСК
Вторая сессия: начало 19 ноября в 22:00 МСК

 

Джадд Трамп – Барри Хокинс: трансляция 1/2 финала

 

Джадд Трамп – Шон Мерфи: 1/4 финала трансляция

 

Снукер. Champion of Champions 2023. День 4

 

Снукер. Champion of Champions 2023. День 3

 

 

Лучше моменты турнира:

Джадд Трамп – Шон Мерфи: 1/4 финала - видео обзор

 

 

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