Медведев – Синнер: Финал ATP 2023: прямая трансляция 18 ноября

Сегодня, 18 ноября 2023 года в Турине, Италия, пройдет матч 1/2 финала, мужского одиночного разряда, теннисного турнира на хардовых кортах Итоговый турнир ATP 2023, так же известного как Nitto ATP Finals. В корте встречаются: Даниил Медведев (Россия) и Янник Синнер (Италия).

Начало прямого эфира 18 ноября в 16:30 по московскому времени. Смотрите полуфинальный матч Итоговый турнир ATP 2023: Янник Синнер – Даниил Медведев, на русском языке в прямом эфире и в записи!

📆Расписание трансляций на 18 ноября, 1/2 финала:

⏰16:30 🇷🇺Даниил Медведев - 🇮🇹Янник Синнер

⏰23:00 🇪🇸Карлос Алькарас - 🇷🇸Новак Джокович

Янник Синнер – Даниил Медведев: прямой эфир 1/2 финала

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