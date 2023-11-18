Медведев – Синнер: Финал ATP 2023: прямая трансляция 18 ноября

Nitto ATP Finals 2023: Смотреть онлайн

Сегодня, 18 ноября 2023 года в Турине, Италия, пройдет матч 1/2 финала, мужского одиночного разряда, теннисного турнира на хардовых кортах Итоговый турнир ATP 2023, так же известного как Nitto ATP Finals. В корте встречаются: Даниил Медведев (Россия) и Янник Синнер (Италия).

Начало прямого эфира 18 ноября в 16:30 по московскому времени. Смотрите полуфинальный матч Итоговый турнир ATP 2023: Янник Синнер – Даниил Медведев, на русском языке в прямом эфире и в записи!

📆Расписание трансляций на 18 ноября, 1/2 финала:
⏰16:30 🇷🇺Даниил Медведев - 🇮🇹Янник Синнер
⏰23:00 🇪🇸Карлос Алькарас - 🇷🇸Новак Джокович

 

Янник Синнер – Даниил Медведев: прямой эфир 1/2 финала

 

Итоговый турнир ATP 2023: День 6 - видео обзор матчей

 

Комментарии ( 12 )
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Олег
1 час назад

что тут сказать: провал, болеем за Джоковича!
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Michael P
1 час назад

Третий сет, - это нечто...
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Владимир Филистеев
1 час назад

Никогда такого не было- 33% первая подача у Даниила.
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Владимир Филистеев
1 час назад

У Даниила реально спад в игре, видна сильная физическая усталость Синнер свежее, Даня много ногами не дорабатывал. Жаль, но он всё равно молодец! Будем ждать его новых побед в 2024 годуу! вВсем удачи!
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Михаил Полунин
2 часа назад

Так не играют...
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Michael P
2 часа назад

Ставки этого матча большие , поэтому Даниил, старается играть просто и надежно, поэтому и игра не особо смотрится
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Михаил Полунин
3 часа назад

Слов нет - просто отстой...
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Михаил Полунин
3 часа назад

Далеко стоит при приеме.
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Михаил Полунин
3 часа назад

Честно, какая-то безмозглая игра...
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Олег Свитов
Михаил Полунин
3 часа назад

Нервная игра, поэтому и не особо качественная )))
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Михаил Полунин
3 часа назад

Барабан был плох...
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Олег Свитов
9 часов назад

Янник Синнер сейчас в очень хорошей форме и он дольше отдыхал после матча с Джоковичем, очень сложный будет матч, для Даниила Медведева )))
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