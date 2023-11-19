Синнер – Джокович: Финал ATP 2023: прямая трансляция Финал 19 ноября

Nitto ATP Finals 2023: Смотреть онлайн

Сегодня, 19 ноября 2023 года в Турине, Италия, пройдет Финальный матч, мужского одиночного разряда, теннисного турнира на хардовых кортах Итоговый турнир ATP 2023, так же известного как Nitto ATP Finals. В корте встречаются: Новак Джокович (Сербия) и Янник Синнер (Италия).

Начало прямого эфира 19 ноября в 20:00 по московскому времени. Смотрите финальный матч Итоговый турнир ATP 2023: Янник Синнер – Новак Джокович, на русском языке в прямом эфире и в записи!

 

Итоговый турнир ATP 2023: прямая трансляция Rus

 

Новак Джокович – Янник Синнер: Финал прямой эфир Rus

 

Итоговый турнир ATP 2023: 1/2 финала - видео обзор матчей

 

Комментарии ( 3 )
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Олег Свитов
5 часов назад

Джокович победит !!)))
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О
Олег
Олег Свитов
4 часа назад

Сразу бы сказал 😀, а то после 1 сета, можно было бы ставку больше сделать, да и кэф был бы другой...
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Олег Свитов
Олег
3 часа назад

Олег
, Это же Джокер, что было ждать 2 сета, это уже😁 2 Джокера!
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