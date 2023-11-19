Синнер – Джокович: Финал ATP 2023: прямая трансляция Финал 19 ноября

Сегодня, 19 ноября 2023 года в Турине, Италия, пройдет Финальный матч, мужского одиночного разряда, теннисного турнира на хардовых кортах Итоговый турнир ATP 2023, так же известного как Nitto ATP Finals. В корте встречаются: Новак Джокович (Сербия) и Янник Синнер (Италия).

Начало прямого эфира 19 ноября в 20:00 по московскому времени. Смотрите финальный матч Итоговый турнир ATP 2023: Янник Синнер – Новак Джокович, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Итоговый турнир ATP 2023: прямая трансляция Rus

Новак Джокович – Янник Синнер: Финал прямой эфир Rus

Итоговый турнир ATP 2023: 1/2 финала - видео обзор матчей