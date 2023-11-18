Джокович – Алькарас: Финал ATP 2023: прямая трансляция 18 ноября

ATP Finals 2023: онлайн видео

Сегодня, 18 ноября 2023 года в Турине, Италия, пройдет матч 1/2 финала, мужского одиночного разряда, теннисного турнира на хардовых кортах Итоговый турнир ATP 2023, так же известного как Nitto ATP Finals. В корте встречаются: Новак Джокович (Сербия) и Карлос Алькарас (Испания).

Начало прямого эфира 18 ноября в 23:00 по московскому времени. Смотрите полуфинальный матч Итоговый турнир ATP 2023: Карлос Алькарас – Новак Джокович, на русском языке в прямом эфире и в записи!

📆Расписание трансляций на 18 ноября, 1/2 финала:
⏰16:30 🇷🇺Даниил Медведев - 🇮🇹Янник Синнер
⏰23:00 🇪🇸Карлос Алькарас - 🇷🇸Новак Джокович

 

Итоговый турнир ATP 2023: прямой эфир Rus

 

Карлос Алькарас – Новак Джокович: прямой эфир Rus

 

Итоговый турнир ATP 2023: День 6 - видео обзор матчей

 

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