Джокович – Хуркач: Финал ATP 2023: прямая трансляция 16 ноября

Сегодня, 16 ноября 2023 года в Турине, Италия, пройдет матч группового этапа, мужского одиночного разряда, теннисного турнира на хардовых кортах Итоговый турнир ATP, так же известного как Nitto ATP Finals 2023. В корте встречаются: Новак Джокович (Сербия) и Хуберт Хуркач (Польша).

Начало прямого эфира 16 ноября ~ в 16:30 по московскому времени. Смотрите матч Итоговый турнир ATP 2023: Новак Джокович – Хуберт Хуркач, на русском языке в прямом эфире и в записи!

📆Расписание трансляций на 16 ноября:

⏰16:30 🇷🇸Новак Джокович - 🇵🇱Хуберт Хуркач

⏰23:00 🇮🇹Янник Синнер - 🇩🇰Хольгер Руне

ATP Finals 2023 итоговая таблица на 16 ноября:

Итоговый турнир ATP 2023: прямой эфир Rus

Андрей Рублев – Карлос Алькарас: видео обзор матча

Даниил Медведев – Александр Зверев: видео обзор матча