Синнер – Руне: Финал ATP 2023: прямая трансляция 16 ноября

ATP Finals 2023: онлайн видео

Сегодня, 16 ноября 2023 года в Турине, Италия, пройдет матч группового этапа, мужского одиночного разряда, теннисного турнира на хардовых кортах Итоговый турнир ATP 2023, так же известного как Nitto ATP Finals. В корте встречаются: Янник Синнер (Италия) и Хольгер Руне (Дания).

Начало прямого эфира 16 ноября ~ в 23:00 по московскому времени. Смотрите матч Итоговый турнир ATP 2023: Янник Синнер – Хольгер Руне, на русском языке в прямом эфире и в записи!

 

ATP Finals 2023 итоговая таблица на 16 ноября:

 

Итоговый турнир ATP 2023: прямой эфир Rus

 

Даниил Медведев – Александр Зверев: видео обзор матча

 

Комментарии ( 0 )
Сначала новые
Сначала старые
Сначала лучшие

АВТОРИЗУЙТЕСЬ ЧЕРЕЗ СОЦ.СЕТИ
ИЛИ ВОЙДИТЕ КАК ГОСТЬ

Войти
Загружено по ссылке

Последние события:

Спортивные каналы:

Похожие материалы - теннис

ATP Finals 2023: онлайн видео

Медведев – Зверев: Финал ATP 2023: прямая трансляция

15 ноября в Турине, Италия, пройдет матч группового этапа, мужского одиночного разряда, теннисного турнира на хардовых кортах Итоговый турнир ATP, так же известного как Nitto ATP Finals 2023. В корте встречаются: Даниил Медведев…
Nitto ATP Finals 2023: Смотреть онлайн

Алькарас – Рублев: Финал ATP 2023: прямая трансляция

15 ноября в Турине, Италия, пройдет матч группового этапа, мужского одиночного разряда, теннисного турнира на хардовых кортах Итоговый турнир ATP, так же известного как Nitto ATP Finals 2023. В корте встречаются: Андрей Рублев…
Nitto ATP Finals 2023: Смотреть онлайн

Джокович – Синнер: Финал ATP 2023: видео трансляция

14 ноября в Турине, Италия, пройдет матч группового этапа, мужского одиночного разряда, теннисного турнира на хардовых кортах Итоговый турнир ATP, так же известного как Nitto ATP Finals 2023. В корте встречаются: Новак Джокович…
ATP Finals 2023: онлайн видео

Циципас – Руне: Финал ATP 2023: видео трансляция

14 ноября в Турине, Италия, пройдет матч группового этапа, мужского одиночного разряда, теннисного турнира на хардовых кортах Итоговый турнир ATP, так же известного как Nitto ATP Finals 2023. В корте встречаются: Стефанос Циципас…