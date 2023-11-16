Синнер – Руне: Финал ATP 2023: прямая трансляция 16 ноября

Сегодня, 16 ноября 2023 года в Турине, Италия, пройдет матч группового этапа, мужского одиночного разряда, теннисного турнира на хардовых кортах Итоговый турнир ATP 2023, так же известного как Nitto ATP Finals. В корте встречаются: Янник Синнер (Италия) и Хольгер Руне (Дания).

Начало прямого эфира 16 ноября ~ в 23:00 по московскому времени. Смотрите матч Итоговый турнир ATP 2023: Янник Синнер – Хольгер Руне, на русском языке в прямом эфире и в записи!

ATP Finals 2023 итоговая таблица на 16 ноября:

Итоговый турнир ATP 2023: прямой эфир Rus

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