Джокович – Синнер: Финал ATP 2023: прямая трансляция

14 ноября 2023 года в Турине, Италия, пройдет матч группового этапа, мужского одиночного разряда, теннисного турнира на хардовых кортах Итоговый турнир ATP, так же известного как Nitto ATP Finals 2023. В корте встречаются: Новак Джокович (Сербия) и Янник Синнер (Италия).

Начало прямого эфира 14 ноября ~ в 23:00 по московскому времени. Смотрите матч Итоговый турнир ATP 2023: Новак Джокович – Янник Синнер, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Новак Джокович – Янник Синнер: прямой эфир Rus

Новак Джокович – Янник Синнер: видео обзор матча

Итоговый турнир ATP 2023: День 2 - видео обзор матчей