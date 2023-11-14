Джокович – Синнер: Финал ATP 2023: прямая трансляция

Nitto ATP Finals 2023: Смотреть онлайн

14 ноября 2023 года в Турине, Италия, пройдет матч группового этапа, мужского одиночного разряда, теннисного турнира на хардовых кортах Итоговый турнир ATP, так же известного как Nitto ATP Finals 2023. В корте встречаются: Новак Джокович (Сербия) и Янник Синнер (Италия).

Начало прямого эфира 14 ноября ~ в 23:00 по московскому времени. Смотрите матч Итоговый турнир ATP 2023: Новак Джокович – Янник Синнер, на русском языке в прямом эфире и в записи!

 

Новак Джокович – Янник Синнер: прямой эфир Rus

 

Новак Джокович – Янник Синнер: видео обзор матча

 

 

Итоговый турнир ATP 2023: День 2 - видео обзор матчей

 

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