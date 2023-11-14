Bellator 301 Амосов – Джексон: прямая трансляция

В ночь с 17 на 18 ноября 2023 года, в Чикаго, США, состоится большой турнир по смешанным единоборствам Bellator 301: Amosov vs. Jackson. Начало прямого эфира 18 ноября в 01:00 по московскому времени.

В рамках Bellator 301 примут участие четверо бойцов из России, и пройдет два титульных боя! В Главном карде, в полуфинале Гран-при легкого веса (до 70,3 кг) сразятся бразилец Патрики Питбуль Фрейре (25-11) и россиянин Александр Шаблий (23-3).

В главном поединке события, состоится титульный бой, за пояс чемпиона Bellator в полусреднем весе (до 77,1 кг), в октагоне встречаются: украинец Ярослав Амосов (27-0-0) и Джейсон Джексон (16-4-0) из Ямайки.

Ко мейн ивенте, состоится еще титульный бой, – за пояс чемпиона Bellator в легчайшем весе (до 61,2 кг) в октагоне встретятся: обладатель регулярного пояса Серхио Петтис (23-5) и владелец временного титула Патрик "Патчи" Микс (18-1).

Полный кард Bellator 301 Amosov vs. Jackson:

Основной кард

Ярослав Амосов (27-0) – Джейсон Джексон (16-4)

Серхио Петтис (23-5) – Патрик Микс (18-1)

Рауфеон Стотс (19-2) – Дэнни Сабателло (14-3)

Эй-Джей Макки (20-1) – Сидни Аутлоу (17-5)

Патрики Фрейре (25-11) – Александр Шаблий (23-3)

Предварительный кард

Али Исаев (9-0-1) – Дэниел Джеймс (15-7-1)

Тайрелл Форчун (13-3) – Марсело Голм (10-4)

Сумико Инаба (6-0) – Дениз Кильхольц (7-5)

Тимур Хизриев (13-0) – Джастин Гонсалес (14-2)

Арчи Колган (8-0) – Питер Буист (16-7)

Джулиана Веласкес (12-2) – Паула Кристина дос Сантос (6-2)

Кери Мелендес (5-0) – Сабрие Сенгул (3-3)

Матеус Маттос (13-2-1) – Ричард Паленсия (10-1)

Майк Хэмил (11-5) – Тим Уайлд (16-4-1)

Ислам Мамедов (22-3-1) – Киллис Мотта (15-3)

Коди Лоу (7-2) – Джефферсон Понтес (6-0)

Рамазан Курамагомедов (11-0) – Рэнделл Уоллес (20-9-1)

Ив Ланду (19-9) – Исао Кобаяши (27-5-2)

Поединки участников Bellator 301:

Ярослав Амосов – Дуглас Лима: полный бой

Серхио Петтис – Киоджи Хоригучи: полный бой

Усман Нурмагомедов – Патрики Фрейре: полный бой