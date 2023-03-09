Bellator 292 смотреть онлайн

С 10 на 11 марта в Сан Хосе, США, состоится масштабный турнир Bellator 292: Nurmagomedov vs. Henderson. Старт турнира 11 марта в 03:00 по московскому времени.

В главном событии Bellator 292 пройдет титульный бой в легком весе и 1/4 финала Гран-при: Не имеющий поражений россиянин, брат Хабиба - Усман Нурмагомедов (16-0) сразится с легендой MMA американцем Бенсоном Хендерсоном (30-11). Интересным ожидается бой тяжеловесов в главном кард, где россиянин Валентин Молдавский подерётся с Линтоном Васселлом.

В со-главным боем, станет поединок 1/4 финала Гран-при в легком весе: россиянин Александр Шаблий (22-3) встретится в октагоне с азербайджанцем Тофиком Мусаевым (18-4).

Кард Bellator Bellator 292 Nurmagomedov vs. Henderson:

Основной кард
    Усман Нурмагомедов – Бенсон Хендерсон (чемпионский бой в лёгком весе);
    Тофик Мусаев – Александр Шаблий;
    Валентин Молдавский – Линтон Васселл;
    Майкл Пейдж – Гоити Ямаути.

Предварительный кард
    Эрик Перес – Энрике Барсола;
    Джош Хилл – Кэсс Белл;
    Халид Муртазалиев – Тони Джонсон;
    Джулиус Энгликас – Довлетджан Ягшимурадов;
    Бобби Серонио III – Альберто Гарсия;
    Лэрд Андерсон – Рохелио Луна;
    Владимир Гувеа – Шон Такер;
    Тео Хейг – Адам Вамсли.

 

Усман Нурмагомедов и Бенсон Хендерсон - Highlights 

 

Последние события:

Кто лучший боец Bellator?

Кто лучший боец Bellator?

Похожие материалы UFC / MMA

UFC 279: Диаз vs Фергюсон - смотреть онлайн

С 10 на 11 сентября 2022 года, в Лас-Вегасе, США, проходил турнир UFC 279: Diaz vs Ferguson. В главном поединке события UFC 279, проходил бой в полулегком весе, в октагоне встречались звезды UFC: американец Нейт Диас… Подробнее

Shlemenko FC 3: смотреть онлайн

12 февраля в Омске на арене "Академии Авангард" проходил турнир мма Shlemenko FC 3 от бойцового клуба Александра Шлеменко Shlemenko…