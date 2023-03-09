Bellator 292 смотреть онлайн

С 10 на 11 марта в Сан Хосе, США, состоится масштабный турнир Bellator 292: Nurmagomedov vs. Henderson. Старт турнира 11 марта в 03:00 по московскому времени.

В главном событии Bellator 292 пройдет титульный бой в легком весе и 1/4 финала Гран-при: Не имеющий поражений россиянин, брат Хабиба - Усман Нурмагомедов (16-0) сразится с легендой MMA американцем Бенсоном Хендерсоном (30-11). Интересным ожидается бой тяжеловесов в главном кард, где россиянин Валентин Молдавский подерётся с Линтоном Васселлом.

В со-главным боем, станет поединок 1/4 финала Гран-при в легком весе: россиянин Александр Шаблий (22-3) встретится в октагоне с азербайджанцем Тофиком Мусаевым (18-4).

Кард Bellator Bellator 292 Nurmagomedov vs. Henderson:

Основной кард

Усман Нурмагомедов – Бенсон Хендерсон (чемпионский бой в лёгком весе);

Тофик Мусаев – Александр Шаблий;

Валентин Молдавский – Линтон Васселл;

Майкл Пейдж – Гоити Ямаути.

Предварительный кард

Эрик Перес – Энрике Барсола;

Джош Хилл – Кэсс Белл;

Халид Муртазалиев – Тони Джонсон;

Джулиус Энгликас – Довлетджан Ягшимурадов;

Бобби Серонио III – Альберто Гарсия;

Лэрд Андерсон – Рохелио Луна;

Владимир Гувеа – Шон Такер;

Тео Хейг – Адам Вамсли.

Усман Нурмагомедов и Бенсон Хендерсон - Highlights