Bellator 292 смотреть онлайн

С 10 на 11 марта в Сан Хосе, США, состоится масштабный турнир Bellator 292: Nurmagomedov vs. Henderson. Старт турнира 11 марта в 03:00 по московскому времени.
В главном событии Bellator 292 пройдет титульный бой в легком весе и 1/4 финала Гран-при: Не имеющий поражений россиянин, брат Хабиба - Усман Нурмагомедов (16-0) сразится с легендой MMA американцем Бенсоном Хендерсоном (30-11). Интересным ожидается бой тяжеловесов в главном кард, где россиянин Валентин Молдавский подерётся с Линтоном Васселлом.
В со-главным боем, станет поединок 1/4 финала Гран-при в легком весе: россиянин Александр Шаблий (22-3) встретится в октагоне с азербайджанцем Тофиком Мусаевым (18-4).
Кард Bellator Bellator 292 Nurmagomedov vs. Henderson:
Основной кард
Усман Нурмагомедов – Бенсон Хендерсон (чемпионский бой в лёгком весе);
Тофик Мусаев – Александр Шаблий;
Валентин Молдавский – Линтон Васселл;
Майкл Пейдж – Гоити Ямаути.
Предварительный кард
Эрик Перес – Энрике Барсола;
Джош Хилл – Кэсс Белл;
Халид Муртазалиев – Тони Джонсон;
Джулиус Энгликас – Довлетджан Ягшимурадов;
Бобби Серонио III – Альберто Гарсия;
Лэрд Андерсон – Рохелио Луна;
Владимир Гувеа – Шон Такер;
Тео Хейг – Адам Вамсли.
Усман Нурмагомедов и Бенсон Хендерсон - Highlights