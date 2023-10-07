Bellator 300 смотреть онлайн прямой эфир

Bellator 300: Nurmagomedov vs. Primus видео смотретьС 7 на 8 октября 2023 года, в Сан-Диего (США) пройдет юбилейный турнир по смешанным единоборствам Bellator 300: Нурмагомедов – Примус. Начало прямой трансляции 8 октября в 02:00 МСК, начало Основного карда в 05:00 по московскому времени.

В главном поединке события, состоится бой за титул чемпиона Bellator в лёгком весе (до 70,3 кг), в октагоне встречаются: обладатель пояса, не имеющий поражений россиянин – Усман Нурмагомедов (17-0) и претендент, бывший чемпион Bellator, опытный американец Брент Примус (12-3).
Всего, на турнире Bellator 300, пройдет три титульных поединка!

Кард Bellator 300 Nurmagomedov vs. Primus:

Главный кард

Усман Нурмагомедов (17-0) – Брент Примус (12-3)
Кристиана Киборг Жустино (27-2) – Кэт Цингано (14-4)
Лиз Кармуш (19-7) – Илима-Лей Макфарлейн (13-2)

Предварительный кард

Джена Бишоп (5-0) – Илара Джоанне (11-7)
Сара Макманн (14-6) – Леа Маккурт (7-3)
Дэвион Франклин (6-1) – Слим Трабелси (5-0)
Хенри Корралес (21-6) – Кай Камака III (11-5-1)
Бобби Серонио III (3-0) – Альберто Гарсия (1-0)
Ромеро Коттон (6-1) – Грант Нил (8-1)
Серхио Коссио (17-8-1) – Джесси Робертс (6-0)
Мухамед Берхамов (14-1) – Херман Террадо (15-5-1)
Довлетджан Ягшимурадов (20-7-1) – Мацей Розански (14-4)
Дмитрий Гриценко (8-0) – Джастин Монталво (5-1)
Брайс Мередит (4-0) – Мигель Пеймберт (1-2)
Лоррани Сантос (6-1) – Джеки Каталин (3-3)
Джош Хокит (0-0) – Спенсер Смит (0-0) 

 

предлагаем вашему вниманию:

Майкл Чендлер – Брент Примус: полный бой

 

Усман Нурмагомедов – Патрики Питбуль Фрейре: полный бой

 

Усман Нурмагомедов: видео обзор боев в Bellator

 

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