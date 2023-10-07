Рублев – Халис: ATP Шанхай 2023: прямая трансляция 8 октября

Shanghai ATP 1000 Masters смотреть онлайн

8 октября 2023 года в Шанхае, Китай, пройдет матч первого круга 1/32 финала, мужского одиночного разряда, теннисного турнира на открытых хардовых кортах, из серии Мастерс ATP 1000, так же известный как Shanghai ATP Masters 1000. В корте встречаются: Андрей Рублев (Россия) и Квентин Халис (Франция).

Начало прямого эфира 8 октября ~ в 09:45 по московскому времени (матч перенесен с 7 октября). Смотрите матч Мастерс ATP Шанхай 2023: Андрей Рублев – Квентин Халис, на русском языке в прямом эфире и в записи!

 

Андрей Рублев – Кентен Алис: прямой эфир Rus

 

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