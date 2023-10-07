Хачанов – Жукаев: ATP Шанхай 2023: прямая трансляция 8 октября

8 октября 2023 года в Шанхае, Китай, пройдет матч первого круга 1/32 финала, мужского одиночного разряда, теннисного турнира на открытых хардовых кортах, из серии Мастерс ATP 1000, так же известный как Shanghai ATP Masters 1000. В корте встречаются: Карен Хачанов (Россия) и Бейбит Жукаев (Казахстан).

Начало прямого эфира 8 октября ~ в 09:00 по московскому времени. Смотрите матч Мастерс ATP Шанхай 2023: Карен Хачанов – Бейбит Жукаев, на русском языке в прямом эфире и в записи!

 

Карен Хачанов – Бейбит Жукаев: прямой эфир Rus

 

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