Самсонова – Швентек: WTA Пекин 2023: Финал прямая трансляция

8 октября 2023 года в Пекине, Китай, пройдет Финальный матч, женского одиночного разряда, теннисного турнира на харде, из серии WTA 1000: Открытый чемпионат Китая по теннису, так же известный, как China Open 2023 и Beijing 2023. В корте встречаются: Людмила Самсонова (Россия) и Ига Швентек (Польша).

Начало прямого эфира 8 октября ~ в 14:30 по московскому времени. Смотрите матч открытого чемпионата Китая по теннису 2023: Людмила Самсонова – Ига Швентек, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Людмила Самсонова – Ига Швентек: Финал прямой эфир Rus

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