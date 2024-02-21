Самсонова – Вондрушева: WTA Дубай 2024: прямая трансляция

Dubai Tennis Championships: смотреть онлайн

21 февраля 2024 в Дубае, ОАЭ, пройдет матч 1/8 финала, женского одиночного разряда, престижного теннисного турнира из категории WTA 1000: Теннисный чемпионат Дубая, еще известный, как Dubai Tennis Championships. В корте встречаются: Людмила Самсонова (Россия) и Маркета Вондрушева (Чехия).

Начало прямого эфира 21 февраля ~ в 11:30 по московскому времени. Смотрите матч Маркета Вондрушева – Людмила Самсонова, на русском языке, в прямом эфире и в записи!

 

Маркета Вондрушева – Людмила Самсонова: трансляция Rus

 

WTA Дубай 2024: прямая трансляция

 

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