Касаткина – Бронцетти: WTA Дубай 2024: прямая трансляция

19 февраля 2024 в Дубае, ОАЭ, пройдет матч 1/32 финала, женского одиночного разряда, престижного теннисного турнира из категории WTA 1000: Теннисный чемпионат Дубая, еще известный, как Dubai Tennis Championships. В корте встречаются: Дарья Касаткина (Россия) и Лючия Бронцетти (Италия).

Начало прямого эфира 19 февраля ~ в 19:15 по московскому времени (задерживается). Смотрите матч Дарья Касаткина – Лючия Бронцетти, на русском языке, в прямом эфире и в записи!

Дарья Касаткина – Лючия Бронцетти: прямой эфир Rus

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