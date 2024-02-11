Касаткина – Рыбакина: WTA Абу-Даби 2024: Финал прямая трансляция

11 февраля 2024 в Линце, Австрия, пройдет Финальный матч женского одиночного разряда, престижного теннисного турнира WTA Абу-Даби, из категории WTA 500, еще известного, как 2024 Abu Dhabi Open и Открытый чемпионат Абу-Даби по теннису 2024. В корте встречаются: Дарья Касаткина (Россия) и москвичка выступающая за Казахстан Елена Рыбакина.

Начало прямого эфира 11 февраля в 16:00 по московскому времени. Смотрите матч Дарья Касаткина – Елена Рыбакина, на русском языке, в прямом эфире и в записи!

Елена Рыбакина – Дарья Касаткина: прямой эфир Rus

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