Рыбакина – Мэдисон Киз: WTA Майами 2024: прямая трансляция

25 марта 2024 года, в Майами, США, пройдет матч 1/16 финала, женского одиночного разряда, теннисного супер турнира на открытых хардовых кортах: Открытый чемпионат Майами по теннису из категории WTA 1000 Mandatory, еще известный, как Miami Open 2024. В корте встречаются: Москвичка выступающая за Казахстан Елена Рыбакина и Мэдисон Киз (США).

Начало прямого эфира 25 марта ~ в 20:30 по московскому времени. Смотрите матч WTA 1000 Miami 2024: Мэдисон Киз – Елена Рыбакина, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Мэдисон Киз – Елена Рыбакина: прямой эфир Rus

ATP | WTA 1000 Майами 2024: прямой эфир Rus

Результаты матчей День 6, ATP | WTA 1000 Майами 24-25 марта:

WTA

🇺🇸 Коко Гауфф 6:4 6:0 🇫🇷 Осеан Доден

🇵🇱 Ига Швентек 6:7 6:4 6:4 🇨🇿 Линда Носкова

🇺🇸 Джессика Пегула 7:5 6:4🇨🇦 Лейла Фернандес

🇫🇷 Каролин Гарсия 7:6 7:5 🇯🇵 Наоми Осака

🇺🇸 Даниэль Коллинс 6:1 6:2🇷🇺 Элина Аванесян

🇺🇸 Эмма Наварро 6:2 3:6 6:0 🇮🇹 Ясмин Паолини

🇷🇴 Сорана Кырстя 7:5 6:2 🇷🇺 Дарья Касаткина

🇷🇺 Екатерина Александрова 6:4 3:6 6:3 🇷🇺 Анастасия Павлюченкова

ATP

🇭🇺 Фабиан Марожан 6:1 6:1 🇩🇰 Хольгер Руне

🇮🇹 Янник Синнер 5:7 7:5 6:1🇳🇱 Таллон Грикспур

🇷🇺 Даниил Медведев 7:5 6:1 🇬🇧 Кэмерон Норри

🇺🇸 Бен Шелтон 6:3 6:4 🇪🇸 Мартин Ландалус

🇳🇴 Каспер Рууд 6:3 6:4 🇪🇸 Алехандро Давидович Фокина

🇦🇺 Алекс де Минор 6:3 6:2 🇰🇷 Сун-Ву Квон

🇨🇿 Томаш Махач 5:7 7:5 7:6 🇬🇧 Энди Маррей

🇨🇱 Николас Джарри 6:7 7:5 6:3 🇧🇷 Тьяго Вилдж

🇩🇪 Доминик Кепфер 3:6 6:4 6:3 🇫🇷 Уго Умбер

🇮🇹 Лоренцо Музетти 7:5 6:1 🇷🇺 Роман Сафиуллин

🇧🇬 Григор Димитров 6:7 7:6 6:2 🇨🇱 Алехандро Табило

🇮🇹 Маттео Арнальди 6:3 7:6 🇨🇦 Денис Шаповалов

🇦🇺 Кристофер О’Коннелл 7:6 7:6 🇺🇸 Мартин Дамм

🇩🇪 Ян-Леннард Штруфф 6:3 6:3 🇩🇪 Даниэль Альтмайер

🇦🇺 Алексей Попырин 6:4 6:4 1🇨🇿 Иржи Лехечка

🇩🇪 Янник Ханфманн 3:6 7:6 6:4 🇫🇷 Адриан Маннарино