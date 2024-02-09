Карен Хачанов – Чжичжен Чжан: ATP Марсель: видео онлайн

ATP Marseille: смотреть онлайн9 февраля в Марселе, Франция, пройдет матч 1/4 финала, мужского одиночного разряда, теннисного турнира на крытых хардовых кортах, известный, как открытый чемпионат Буш-дю-Рона по теннису, с призовым фондом € 707 510. В корте встречаются: Карен Хачанов (Россия) и Чжичжен Чжан (Китай).

Начало прямого эфира 9 февраля ~ в 20:00 по московскому времени. Смотрите матч ATP Марсель 2024: Карен Хачанов – Чжичжен Чжан, на русском языке в прямом эфире и в записи!

 

Карен Хачанов – Чжичжен Чжан: видео обзор

 

ATP Марсель: 1/4 финала - видео обзор матчей

 

ATP Марсель: День 4 - видео обзор матчей

 

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