Александрова – Остапенко: WTA Линц 2024: Финал прямая трансляция

2024 Upper Austria Ladies Linz: смотреть онлайн

4 февраля 2024 в Линце, Австрия, пройдет Финальный матч женского одиночного разряда, престижного теннисного турнира WTA Линц, еще известного как 2024 Upper Austria Ladies Linz из категории WTA 500. В корте встречаются: Екатерина Александрова (Россия) и Елена Остапенко (Латвия).

Начало прямого эфира 4 февраля в 16:00 по московскому времени. Смотрите матч Елена Остапенко - Екатерина Александрова, на русском языке, в прямом эфире и в записи!

 

 

Остапенко – Александрова: видео обзор матча

 

Донна Векич – Екатерина Александрова: 1/2 - видео обзор

 

Елена Остапенко – Анастасия Павлюченкова: 1/2 - видео обзор

 

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