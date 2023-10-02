Александрова – Гауфф: WTA Пекин 2023: видео онлайн

2 октября в Пекине, Китай, пройдет матч второго круга женского одиночного разряда, теннисного турнира на харде, из серии WTA 1000: Открытый чемпионат Китая по теннису, так же известный, как China Open 2023 и Beijing 2023. В корте встречаются: Екатерина Александрова (Россия) и Коко Гауфф (США).

Начало прямого эфира 2 октября ~ в 11:30 по московскому времени. Смотрите матч открытого чемпионата Китая по теннису 2023: Екатерина Александрова – Коко Гауфф, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Екатерина Александрова – Коко Гауфф: Highlights