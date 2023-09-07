Гауфф – Мухова: US Open 2023: прямая трансляция

US Open 2023 смотреть онлайн

В ночь с 7 на 8 сентября 2023 года в Нью-Йорке, США, пройдет матч 6 раунда 1/2 финала, женского одиночного разряда, теннисного турнира на харде, из серии Большого шлема – Открытый чемпионат США по теннису 2023. В корте встречаются: Кори Гауфф (США) и Каролина Мухова (Чехия).

Начало прямого эфира 8 сентября ~ в 02:00 по московскому времени. Смотрите матч открытого чемпионата США по теннису 2023: Кори Гауфф - Каролина Мухова, на русском языке в прямом эфире и в записи!

 

Кори Гауфф - Каролина Мухова: прямой эфир Rus

 

Матчи 7-8 сентября 1/2 финала US Open 2023:

7 сентября (в ночь на 8 сентября по московскому времени)
Кори ГАУФФ (США, 6) - Каролина МУХОВА (Чехия, 10) ~ 02:00 МСК
Мэдисон КИС (США, 17) - Арина СОБОЛЕНКО (Белоруссия, 2) ~ 03:15 МСК

8 сентября (в ночь на 9 сентября по московскому времени)
Карлос АЛЬКАРАС (Испания, 1) - Даниил МЕДВЕДЕВ (Россия, 3)
Бен ШЕЛТОН (США) - Новак ДЖОКОВИЧ (Сербия, 2)

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