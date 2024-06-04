Гауфф – Жабер: Ролан Гаррос 2024: прямая трансляция 1/4

4 июня 2024 года, в Париже, Франция, пройдет матч 1/4 финала, женского одиночного разряда, на открытых грунтовых кортах, теннисного супер турнира Большого шлема: Roland Garros / Открытый чемпионат Франции по теннису 2024, с призовым фондом 53,5 миллиона евро. В корте встречаются: Онс Жабер (Тунис) и Коко Гауфф (США).

Начало прямого эфира 4 июня в 12:00 по московскому времени. Смотрите матч Ролан Гаррос 2024: Коко Гауфф – Онс Жабер, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Расписание матчей 4 июня, Roland Garros 1/4 финала:

Одиночный разряд, мужчины, женщины, время МСК:

🏟 Court Philippe Chatrier:

🎙12:00 🇺🇸 Коко Гауфф - 🇹🇳 Онс Жабер

🎙*13:30 🇵🇱 Ига Швентек - 🇨🇿 Маркета Вондроушова

🎙*15:00 🇧🇬 Григор Димитров - 🇮🇹 Янник Синнер

🎙21:15 🇬🇷 Стефанос Циципас - 🇪🇸 Карлос Алькарас (НЕ РАНЕЕ)

* Матч начнётся после окончания предыдущей встречи.

Коко Гауфф – Онс Жабер: прямой эфир Rus