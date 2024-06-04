Швентек – Вондроушова: Ролан Гаррос 2024: прямая трансляция 1/4

Roland Garros 2024: прямая трансляция

4 июня 2024 года, в Париже, Франция, пройдет матч 1/4 финала, женского одиночного разряда, на открытых грунтовых кортах, теннисного супер турнира Большого шлема: Roland Garros / Открытый чемпионат Франции по теннису 2024, с призовым фондом 53,5 миллиона евро. В корте встречаются: Ига Швентек (Польша) и Маркета Вондроушова (Чехия). 

Начало прямого эфира 4 июня ~ в 13:30 по московскому времени. Смотрите матч Ролан Гаррос 2024: Ига Швентек – Маркета Вондроушова, на русском языке в прямом эфире и в записи!

 

Ига Швентек – Маркета Вондроушова: прямой эфир Rus

 

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