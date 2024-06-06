Швентек – Гауфф: Ролан Гаррос 2024: прямая трансляция 1/2

6 июня 2024 года, в Париже, Франция, пройдет матч 1/2 финала, женского одиночного разряда, на открытых грунтовых кортах, теннисного супер турнира Большого шлема: Roland Garros / Открытый чемпионат Франции по теннису 2024, с призовым фондом 53,5 миллиона евро. В корте встречаются: Ига Швентек (Польша) и Коко Гауфф (США).

Начало прямого эфира 6 июня в 16:00 по московскому времени. Смотрите матч Ролан Гаррос 2024: Ига Швентек – Коко Гауфф, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Расписание матчей 6 июня, Roland Garros 1/2 финала:

🏟 Court Philippe Chatrier:

🎙16:00 🇵🇱 Ига Швентек - 🇺🇸 Коко Гауфф

*🎙18:00 🇮🇹 Жасмин Паолини - 🇷🇺 Мирра Андреева (НЕ РАНЕЕ)

* Матч начнётся после окончания предыдущей встречи.

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