Швентек – Паолини: Ролан Гаррос 2024: Финал прямая трансляция

Roland Garros 2024: прямая трансляция

8 июня 2024 года, в Париже, Франция, пройдет Финальный матч, женского одиночного разряда, на открытых грунтовых кортах, теннисного супер турнира Большого шлема: Roland Garros / Открытый чемпионат Франции по теннису 2024, с призовым фондом 53,5 миллиона евро. В корте встречаются: Ига Швентек (Польша) и Жасмин Паолини (Италия). 

Начало прямого эфира 8 июня в 16:00 по московскому времени. Смотрите матч Ролан Гаррос 2024: Ига Швентек – Жасмин Паолини, на русском языке в прямом эфире и в записи!

 

Ига Швентек – Жасмин Паолини: видео обзор

 

Комментарии ( 0 )
Сначала новые
Сначала старые
Сначала лучшие

АВТОРИЗУЙТЕСЬ ЧЕРЕЗ СОЦ.СЕТИ
ИЛИ ВОЙДИТЕ КАК ГОСТЬ

Войти
Загружено по ссылке

Последние события:

Спортивные каналы:

Похожие материалы - теннис

Roland Garros 2024: прямая трансляция

Рууд – Зверев: Ролан Гаррос 2024: прямая трансляция 1/2

7 июня 2024 года, в Париже, Франция, пройдет матч 1/2 финала, мужского одиночного разряда, на открытых грунтовых кортах, теннисного супер турнира Большого шлема: Roland Garros / Открытый чемпионат Франции по теннису 2024, с…