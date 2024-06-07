Рууд – Зверев: Ролан Гаррос 2024: прямая трансляция 1/2

Roland Garros 2024: прямая трансляция

7 июня 2024 года, в Париже, Франция, пройдет матч 1/2 финала, мужского одиночного разряда, на открытых грунтовых кортах, теннисного супер турнира Большого шлема: Roland Garros / Открытый чемпионат Франции по теннису 2024, с рекордным призовым фондом 53,5 млн Евро. В корте встречаются: Каспер Рууд (Дания) и Александр Зверев (Германия). 

Начало прямого эфира 7 июня ~ в 18:30 по московскому времени. Смотрите матч Ролан Гаррос 2024: Каспер Рууд – Александр Зверев, на русском языке в прямом эфире и в записи!

 

 

Каспер Рууд – Александр Зверев: прямой эфир Rus

 

Ролан Гаррос 2024: прямой эфир Rus

 

Расписание матчей 7 июня, Roland Garros 1/2 финала, мужчины:

🏟 Court Philippe Chatrier:
🎙15:30 🇪🇸 Карлос Алькарас - 🇮🇹 Янник Синнер
*🎙18:30 🇳🇴 Каспер Рууд - 🇩🇪 Александр Зверев (НЕ РАНЕЕ)

* Матч начнётся после окончания предыдущей встречи.

 

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