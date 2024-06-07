Алькарас – Синнер: Ролан Гаррос 2024: прямая трансляция 1/2

7 июня 2024 года, в Париже, Франция, пройдет матч 1/2 финала, мужского одиночного разряда, на открытых грунтовых кортах, теннисного супер турнира Большого шлема: Roland Garros / Открытый чемпионат Франции по теннису 2024, с рекордным призовым фондом 53,5 млн Евро. В корте встречаются: Карлос Алькарас (Испания) и Янник Синнер (Италия).

Начало прямого эфира 7 июня в 15:30 по московскому времени. Смотрите матч Ролан Гаррос 2024: Карлос Алькарас – Янник Синнер, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Расписание матчей 7 июня, Roland Garros 1/2 финала, мужчины:

🏟 Court Philippe Chatrier:

🎙15:30 🇪🇸 Карлос Алькарас - 🇮🇹 Янник Синнер

*🎙18:30 🇳🇴 Каспер Рууд - 🇩🇪 Александр Зверев (НЕ РАНЕЕ)

* Матч начнётся после окончания предыдущей встречи.

Карлос Алькарас – Янник Синнер: прямой эфир Rus

Ролан Гаррос 2024: прямой эфир Rus