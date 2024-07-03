Синнер – Берреттини: Уимблдон 2024: видео трансляция

3 июля 2024 года в Уимблдоне, Англия, пройдет матч 2 раунда, 1/32 финала, мужского одиночного разряда, теннисного супер турнира на траве из серии Большого шлема: Уимблдонский теннисный турнир / 2024 Wimbledon Championships. В корте встречаются: Янник Синнер (Италия) и Маттео Берреттини (Италия).

Начало прямого эфира 3 июля ~ в 19:00 по московскому времени. Смотрите матч Уимблдон 2024: Янник Синнер – Маттео Берреттини в прямом эфире и лучшие моменты в записи!

Янник Синнер – Маттео Берреттини: трансляция Rus