Синнер – Берреттини: Уимблдон 2024: видео трансляция

Wimbledon Championships 2024: смотреть онлайн

3 июля 2024 года в Уимблдоне, Англия, пройдет матч 2 раунда, 1/32 финала,  мужского одиночного разряда, теннисного супер турнира на траве из серии Большого шлема: Уимблдонский теннисный турнир / 2024 Wimbledon Championships. В корте встречаются: Янник Синнер (Италия) и Маттео Берреттини (Италия). 

Начало прямого эфира 3 июля ~ в 19:00 по московскому времени. Смотрите матч Уимблдон 2024: Янник Синнер – Маттео Берреттини в прямом эфире и лучшие моменты в записи!

 

Янник Синнер – Маттео Берреттини: трансляция Rus

 

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