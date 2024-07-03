Павлюченкова – Линь Чжу: Уимблдон 2024: видео трансляция

Tennis Wimbledon 2025 watch videos online

3 июля 2024 года в Уимблдоне, Англия, пройдет матч 2 раунда, 1/32 финала женского одиночного разряда, теннисного супер турнира на траве из серии Большого шлема: Уимблдонский теннисный турнир / 2024 Wimbledon Championships. В корте встречаются: Анастасия Павлюченкова (Россия) и Линь Чжу (Китай). 

Начало прямого эфира 3 июля ~ в 16:30 по московскому времени. Смотрите матч Уимблдон 2024: Линь Чжу – Анастасия Павлюченкова в прямом эфире и лучшие моменты в записи!

 

Анастасия Павлюченкова – Чжу Линь: трансляция Rus

 

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