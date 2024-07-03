Медведев – Мюллер: Уимблдон 2024: видео трансляция

3 июля 2024 года в Уимблдоне, Англия, пройдет матч 2 раунда, 1/32 финала, мужского одиночного разряда, теннисного супер турнира на траве из серии Большого шлема: Уимблдонский теннисный турнир / 2024 Wimbledon Championships. В корте встречаются: Даниил Медведев (Россия) и Александр Мюллер (Франция).

Начало прямого эфира 3 июля ~ в 15:30 по московскому времени. Смотрите матч Уимблдон 2024: Александр Мюллер – Даниил Медведев в прямом эфире и в записи!

Даниил Медведев – Александр Мюллер: трансляция Rus

Расписание матчей 3 июля (время МСК):

Wimbledon 🇬🇧 Лондон. 1-й и 2-й круг.

🏟 Centre Court:

15:30 🇫🇷 Александр Мюллер - 🇷🇺 Даниил Медведев

*17:00 🇯🇵 Наоми Осака - 🇺🇸 Эмма Наварро

*19:00 🇮🇹 Янник Синнер - 🇮🇹 Маттео Берреттини

🏟 Корт 1:

15:00 🇷🇴 Анка Алексиа Тодони - 🇺🇸 Коко Гауфф

*16:30 🇪🇸 Карлос Алькарас - 🇦🇺 Александар Вукич

*18:30 🇬🇧 Эмма Радукану - 🇧🇪 Элизе Мертенс

🏟 Корт 2:

13:00 🇮🇹 Фабио Фоньини - 🇳🇴 Каспер Рууд

*15:00 🇨🇦 Феликс Оже-Альяссим - 🇦🇺 Танаси Коккинакис (ДОИГРОВКА)

*16:00 🇮🇹 Жасмин Паолини - 🇧🇪 Грет Миннен

*17:30 🇨🇭 Стэн Вавринка - 🇫🇷 Гаэль Монфис

*19:30 🇨🇳 Ван Яфань - 🇺🇸 Мэдисон Киз

🏟 Корт 3:

13:00 🇬🇧 Сонай Картал - 🇫🇷 Клара Бюрель

*14:30 🇺🇸 Томми Пол - 🇫🇮 Отто Виртанен

*16:30 🇧🇬 Григор Димитров - 🇨🇳 Цзюньчэн Шан

*18:30 🇷🇺 Дарья Касаткина - 🇬🇧 Юрико Миядзаки

🏟 Корт 12:

13:00 🇳🇱 Ботик Ван де Зандсхульп - 🇫🇷 Уго Умбер

*15:00 🇬🇧 Даниэль Эванс - 🇨🇱 Алехандро Табило (ДОИГРОВКА)

*16:00 🇳🇱 Аранча Рус - 🇬🇷 Мария Саккари

*17:30 🇿🇦 Ллойд Харрис - 🇺🇸 Бен Шелтон

*19:00 🇺🇦 Марта Костюк - 🇦🇺 Дарья Сэвилл (Гаврилова)

🏟 Корт 18:

13:00 🇭🇷 Борна Чорич - 🇺🇸 Фрэнсис Тиафо

*15:00 🇨🇦 Бьянка Андрееску - 🇨🇿 Линда Носкова

*16:30 🇨🇳 Чжу Линь - 🇷🇺 Анастасия Павлюченкова

🏟 Корт 4:

13:00 🇨🇭 Виктория Голубич - 🇩🇪 Юле Нимайер

*14:30 🇷🇺 Роман Сафиуллин - 🇦🇷 Франсиско Серундоло (ДОИГРОВКА)

*15:30 🇮🇹 Лоренцо Сонего - 🇪🇸 Роберто Баутиста Агут

🏟 Корт 5:

*14:30 🇫🇮 Эмиль Руусувуори - 🇺🇸 Маккензи Макдональд (ДОИГРОВКА)

🏟 Корт 6:

*14:30 🇯🇵 Кей Нисикори - 🇫🇷 Артур Риндеркнеш (ДОИГРОВКА)

🏟 Корт 7:

13:00 🇦🇷 Мария Карле - 🇺🇸 Кэти Волынец

🏟 Корт 8:

13:00 🇺🇸 Брэндон Накашима - 🇦🇺 Джордан Томпсон

*15:00 🇧🇪 Давид Гоффен - 🇨🇿 Томаш Махач (ДОИГРОВКА)

🏟 Корт 9:

13:00 🇨🇴 Мария Камила Осорио Серрано - 🇺🇸 Лорен Дэвис

🏟 Корт 10:

*14:30 🇺🇸 Даниэль Коллинз - 🇩🇰 Клара Таусон (ДОИГРОВКА)

🏟 Корт 11:

13:00 🇫🇷 Кентен Алис - 🇺🇸 Кристофер Юбэнкс

*15:00 🇫🇷 Люка Пуй - 🇷🇸 Ласло Дьере (ДОИГРОВКА)

🏟 Корт 14:

13:00 🇵🇱 Магдалена Фрех - 🇧🇷 Беатрис Хаддад Майя

*14:30 🇫🇷 Артур Казо - 🇰🇿 Александр Бублик

*16:30 🇺🇦 Даяна Ястремская - 🇫🇷 Варвара Грачева

🏟 Корт 15:

13:00 🇨🇿 Барбора Крейчикова - 🇷🇺 Вероника Кудерметова

*14:30 🇨🇳 Чжичжэнь Чжан - 🇩🇪 Ян-Леннард Штруфф

*16:30 🇨🇦 Денис Шаповалов - 🇩🇪 Даниэль Альтмайер

🏟 Корт 16:

13:00 🇷🇺 Аслан Карацев - 🇷🇺 Карен Хачанов

*15:00 🇺🇸 Слоан Стивенс - 🇷🇺 Диана Шнайдер

*16:30 🇨🇭 Лулу Сан - 🇺🇦 Юлия Стародубцева

🏟 Корт 17:

13:00 🇵🇱 Магда Линетт - 🇺🇦 Элина Свитолина

*14:30 🇷🇸 Миомир Кецманович - 🇳🇱 Таллон Грикспур

*16:30 🇪🇸 Паула Бадоса - 🇨🇿 Бренда Фрухвиртова

*18:00 🇭🇷 Донна Векич - 🇷🇺 Эрика Андреева