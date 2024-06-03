Медведев – Де Минор: Ролан Гаррос 2024: прямая трансляция 1/8

3 июня 2024 года, в Париже, Франция, пройдет матч 1/8 финала, мужского одиночного разряда, на открытых грунтовых кортах, теннисного супер турнира Большого шлема: Roland Garros / Открытый чемпионат Франции по теннису 2024, с рекордным призовым фондом 53,5 млн Евро. В корте встречаются: Даниил Медведев (Россия) и Алекс Де Минор (Австралия).

Начало прямого эфира 3 июня ~ в 13:30 по московскому времени. Смотрите матч Ролан Гаррос 2024: Алекс Де Минор – Даниил Медведев, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Алекс Де Минор – Даниил Медведев: прямой эфир Rus

Ролан Гаррос 2024: прямой эфир Rus

Расписание матчей 3 июня, Roland Garros 1/8 финала:

Одиночный разряд, мужчины, женщины, время МСК:

🏟 Court Philippe Chatrier:

🎙12:00 🇺🇦 Элина Свитолина - 🇰🇿 Елена Рыбакина

🎙*13:30 🇺🇸 Эмма Наварро - 🇧🇾 Арина Соболенко

🎙17:00 🇷🇸 Новак Джокович - 🇦🇷 Франсиско Серундоло (НЕ РАНЕЕ)

🎙21:15 🇩🇪 Александр Зверев - 🇩🇰 Хольгер Руне (НЕ РАНЕЕ)

🏟 Court Suzanne Lenglen:

🎙12:00 🇷🇺 Элина Аванесян - 🇮🇹 Жасмин Паолини

🎙*13:30 🇦🇺 Алекс Де Минор - 🇷🇺 Даниил Медведев

🎙*15:30 🇫🇷 Варвара Грачева - 🇷🇺 Мирра Андреева

🎙*17:00 🇺🇸 Тейлор Фриц - 🇳🇴 Каспер Рууд

* Матч начнётся после окончания предыдущей встречи.