Мирра Андреева – Грачева: Ролан Гаррос 2024: прямая трансляция 1/8

Roland Garros 2024: прямая трансляция

3 июня 2024 года, в Париже, Франция, пройдет матч 1/8 финала, женского одиночного разряда, на открытых грунтовых кортах, теннисного супер турнира Большого шлема: Roland Garros / Открытый чемпионат Франции по теннису 2024, с призовым фондом 53,5 миллиона евро. В корте встречаются: Мирра Андреева (Россия) и Варвара Грачева (Франция). 

Начало прямого эфира 3 июня ~ в 15:30 по московскому времени. Смотрите матч Ролан Гаррос 2024: Варвара Грачева – Мирра Андреева, на русском языке в прямом эфире и в записи!

 

Варвара Грачева – Мирра Андреева: прямой эфир Rus

 

Елена Рыбакина – Элина Свитолина: прямой эфир Rus

 

Комментарии ( 1 )
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е
евгений
2 часа назад
ПРИВЕТ! Валентин Вы как всегда прекрасно ведете репортаж и МИРРУ К ПОБЕДЕ!!!
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