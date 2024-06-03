Мирра Андреева – Грачева: Ролан Гаррос 2024: прямая трансляция 1/8

3 июня 2024 года, в Париже, Франция, пройдет матч 1/8 финала, женского одиночного разряда, на открытых грунтовых кортах, теннисного супер турнира Большого шлема: Roland Garros / Открытый чемпионат Франции по теннису 2024, с призовым фондом 53,5 миллиона евро. В корте встречаются: Мирра Андреева (Россия) и Варвара Грачева (Франция).

Начало прямого эфира 3 июня ~ в 15:30 по московскому времени. Смотрите матч Ролан Гаррос 2024: Варвара Грачева – Мирра Андреева, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Варвара Грачева – Мирра Андреева: прямой эфир Rus

Елена Рыбакина – Элина Свитолина: прямой эфир Rus