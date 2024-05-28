Мирра Андреева – Бектас: Ролан Гаррос 2024: прямая трансляция

28 мая 2024 года, в Париже, Франция, пройдет матч 1-го раунда, женского одиночного разряда, на открытых грунтовых кортах, теннисного супер турнира Большого шлема: Roland Garros / Открытый чемпионат Франции по теннису 2024, с призовым фондом 53,5 миллиона евро. В корте встречаются: Мирра Андреева (Россия) и Эмина Бектас (США).

Начало прямого эфира 28 мая ~ в 18:30 по московскому времени. Смотрите матч Ролан Гаррос 2024: Мирра Андреева – Эмина Бектас, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Мирра Андреева – Эмина Бектас: прямой эфир Rus

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