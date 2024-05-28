Азаренко – Подорошка: Ролан Гаррос 2024: прямая трансляция

28 мая 2024 года, в Париже, Франция, пройдет матч 1-го раунда, женского одиночного разряда, на открытых грунтовых кортах, теннисного супер турнира Большого шлема: Roland Garros / Открытый чемпионат Франции по теннису 2024, с призовым фондом 53,5 миллиона евро. В корте встречаются: Виктория Азаренко (Беларусь) и Надя Подорошка (Аргентина).

Начало прямого эфира 28 мая ~ в 20:15 по московскому времени (задерживается). Смотрите матч Ролан Гаррос 2024: Виктория Азаренко – Надя Подорошка, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Виктория Азаренко – Надя Подорошка: прямой эфир

Расписание матчей 28 мая, Roland Garros 1-й круг (МСК):

🏟 Court Philippe Chatrier:

13:00 🇨🇳 Чжэн Циньвэнь - 🇫🇷 Ализе Корне

*14:30 🇧🇷 Фелипе Мелигени Алвеш - 🇳🇴 Каспер Рууд

🎙*16:30 🇷🇺 Эрика Андреева - 🇧🇾 Арина Соболенко

🎙21:15 🇷🇸 Новак Джокович - 🇫🇷 Пьер-Юг Эрбер (НЕ РАНЕЕ)

🏟 Court Suzanne Lenglen:

🎙12:00 🇧🇪 Грет Миннен - 🇰🇿 Елена Рыбакина

*13:30 🇦🇷 Томас Мартин Этчеверри - 🇫🇷 Артур Казо

🎙*15:30 🇵🇱 Магдалена Фрех - 🇷🇺 Дарья Касаткина

*17:00 🇬🇧 Даниэль Эванс - 🇩🇰 Хольгер Руне

🏟 Court Simonne Mathieu:

12:00 🇦🇺 Алекс Де Минор - 🇺🇸 Алекс Микельсен

*14:00 🇺🇸 Тейлор Фриц - 🇦🇷 Федерико Кория

*16:00 🇺🇸 Мэдисон Киз - 🇲🇽 Рената Сарасуа

*17:30 🇧🇾 Виктория Азаренко - 🇦🇷 Надя Подороска

🏟 Корт 14:

12:00 🇭🇷 Петра Мартич - 🇫🇷 Кристина Младенович

*13:30 🇧🇪 Давид Гоффен - 🇫🇷 Джованни Мпетши Перрикар

*15:30 🇬🇧 Кэти Бултер - 🇪🇸 Паула Бадоса

*17:00 🇫🇷 Грегуар Баррер - 🇰🇿 Александр Бублик

🏟 Корт 7:

12:00 🇧🇪 Элизе Мертенс - 🇦🇷 Мария Карле

*13:30 🇮🇹 Джулио Дзеппьери - 🇫🇷 Адриан Маннарино

*15:30 🇦🇷 Роман Андрес Бурручага - 🇩🇪 Ян-Леннард Штруфф

*17:30 🇰🇿 Юлия Путинцева - 🇺🇸 Слоан Стивенс

🏟 Корт 6:

12:00 🇫🇷 Артур Риндеркнеш - 🇦🇺 Адам Уолтон

*14:00 🇳🇱 Аранча Рус - 🇩🇪 Анжелика Кербер

*15:30 🇹🇷 Зейнеп Сонмез - 🇺🇸 Эмма Наварро

*17:00 🇪🇸 Роберто Карбальес Баэна - 🇨🇵 Констан Лестьенн

🏟 Корт 4:

12:00 🇦🇷 Мариано Навоне - 🇪🇸 Пабло Карреньо-Буста

*14:00 🇨🇳 Юэ Юань - 🇪🇬 Маяр Шериф

🏟 Корт 5:

🎙12:00 🇷🇺 Анна Блинкова - 🇷🇴 Сорана Кырстя

*13:30 🇦🇺 Ринки Хиджиката - 🇮🇹 Лучано Дардери

🏟 Корт 8:

12:00 🇵🇹 Нуно Боржеш - 🇨🇿 Томаш Махач

*14:00 🇦🇺 Алексей Попырин - 🇦🇺 Танаси Коккинакис

🏟 Корт 9:

12:00 🇨🇳 Чжу Линь - 🇷🇺 Элина Аванесян

*13:30 🇲🇨 Валентин Вашеро - 🇪🇸 Алехандро Давидович Фокина

🎙*15:30 🇷🇺 Мирра Андреева - 🇺🇸 Эмина Бектас

🏟 Корт 12:

12:00 🇪🇸 Хауме Муньяр - 🇪🇸 Роберто Баутиста Агут

*15:30 🇭🇷 Лучия Чирич Багарич - 🇺🇸 Пэйтон Стирнс

*17:00 🇮🇹 Сара Эррани - 🇸🇰 Анна Каролина Шмидлова

🏟 Корт 13:

12:00 🇺🇸 Эшлин Крюгер - 🇩🇪 Тамара Корпач

*13:30 🇺🇸 Маккензи Макдональд - 🇳🇱 Таллон Грикспур

*15:30 🇮🇹 Флавио Коболли - 🇷🇸 Хамад Меджедович

*17:30 🇪🇸 Ирен Бурильо Эскорихуэла - 🇯🇵 Моюка Учижима

* Матч начнётся после окончания предыдущей встречи.

Результаты матчей от 27 мая Ролан Гаррос 2024:

женщины одиночный разряд

🇹🇳 Онс Жабер 6:3 6:2 🇺🇸 Сачия Викери

🇵🇱 Ига Швентек 6:1 6:2 🇫🇷 Леолия Жанжан

🇺🇸 Коко Гауфф 6:1 6:1 🇷🇺 Юлия Авдеева

🇺🇦 Элина Свитолина 3:6 6:4 6:2 🇨🇿 Каролина Плишкова

🇨🇿 Маркета Вондроушова 6:1 6:3 🇪🇸 Ребека Машарова

🇫🇷 Варвара Грачева 3:6 6:4 6:3 🇬🇷 Мария Саккари

🇷🇺 Анастасия Потапова 6:2 6:3 🇷🇺 Камилла Рахимова

🇨🇿 Линда Носкова 7:6 6:4 🇬🇧 Хэрриет Дарт

🇨🇴 Мария Камила Осорио Серрано 3:6 7:6 4:1 / отказ 🇺🇦 Ангелина Калинина

🇪🇸 Кристина Букша 6:4 6:1 🇺🇦 Юлия Стародубцева

🇺🇸 Даниэль Коллинс 6:3 6:4 🇺🇸 Кэролин Долхайд

🇮🇹 Ясмин Паолини 6:3 6:4 🇦🇺 Дарья Сэвилл

🇺🇸 Бернарда Пера 6:2 6:0 🇯🇵 Нао Хибино

🇨🇦 Бьянка Андрееску 7:5 6:1 🇪🇸 Сара Соррибес Тормо

🇨🇦 Лейла Фернандес 6:2 6:0 🇫🇷 Джессика Понше

🇷🇴 Ирина Бегу 6:2 6:2 🇦🇷 Юлия Риера

🇷🇺 Анна Калинская 7:6 7:5 🇫🇷 Клара Бюрель

🇫🇷 Диан Парри 3:6 6:3 6:3 🇫🇷 Фиона Ферро

🇷🇺 Людмила Самсонова 6:1 6:1 🇵🇱 Магда Линетт

🇧🇬 Виктория Томова 6:3 7:6 🇷🇺 Екатерина Александрова

🇷🇺 Анастасия Павлюченкова 6:3 6:4 🇭🇺 Панна Удварди

🇺🇸 Хэйли Баптист 4:6 6:2 6:2 🇺🇸 Кайла Дэй

🇷🇴 Ана Богдан 6:1 6:3 🇫🇷 Эльза Жакмо

🇮🇹 Элизабетта Коччаретто 3:6 6:4 6:1 🇧🇷 Беатрис Хаддад Майа

мужчины одиночный разряд

🇩🇪 Александр Зверев 6:3 7:6 6:3 🇪🇸 Рафаэль Надаль

🇷🇺 Даниил Медведев 6:3 6:4 5:7 6:3 🇩🇪 Доминик Кепфер

🇮🇹 Янник Синнер 6:3 6:3 6:4 🇺🇸 Кристофер Юбэнкс

🇫🇷 Гаэль Монфис 6:2 3:6 6:3 6:4 🇧🇷 Тьяго Вилдж

🇬🇷 Стефанос Циципас 7:6 6:4 6:1 🇭🇺 Мартон Фучович

🇮🇹 Маттео Арнальди 6:3 4:6 6:4 6:2 🇫🇷 Артур Фис

🇸🇰 Йозеф Ковалик 7:6 6:4 3:6 7:6 🇺🇸 Маркос Гирон

🇦🇹 Филип Мисолич 4:6 4:6 6:3 6:4 6:2 🇫🇮 Отто Виртанен

🇰🇿 Александр Шевченко 6:4 4:6 1:6 6:1 6:4 🇷🇺 Аслан Карацев

🇨🇦 Феликс Оже-Альяссим 6:2 6:4 6:4 🇯🇵 Есихито Нисиока

🇺🇸 Фрэнсис Тиафо 6:3 3:6 6:7 6:4 6:4 🇮🇹 Маттиа Беллуччи

🇷🇺 Карен Хачанов 6:2 6:0 7:6 🇮🇳 Сумит Нагал

🇺🇸 Томми Пол 6:2 6:3 6:1 🇦🇷 Педро Качин

🇩🇪 Генри Сквайр 6:2 6:2 3:6 4:6 7:6 🇦🇺 Макс Перселл

🇦🇷 Франциско Серундоло 6:3 6:3 6:4 🇩🇪 Янник Ханфманн

🇦🇷 Себастьян Баес 4:6 6:3 6:1 4:6 6:3 🇧🇷 Густаво Хейде

🇰🇷 Сун-Ву Квон 6:3 6:4 6:3 🇫🇮 Эмиль Руусувуори

🇮🇹 Лоренцо Музетти 6:3 6:3 7:5 🇨🇴 Даниэль Элахи Галан

🇷🇺 Павел Котов 4:6 6:3 3:6 7:6 6:2 🇬🇧 Кэмерон Норри

🇺🇸 Бен Шелтон 3:6 6:3 6:4 6:4 🇫🇷 Уго Гастон

🇨🇦 Денис Шаповалов 6:3 6:4 6:4 🇫🇷 Люка ван Аш

🇷🇸 Миомир Кецманович 6:2 6:1 4:6 7:5 🇧🇷 Тьяго Монтейро

🇮🇹 Фабио Фоньини 6:1 6:1 7:5 🇳🇱 Ботик Ван де Зандсхулп

🇷🇸 Душан Лайович 4:6 7:5 6:4 6:7 6:4 🇷🇺 Роман Сафиуллин