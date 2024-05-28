Азаренко – Подорошка: Ролан Гаррос 2024: прямая трансляция

28 мая 2024 года, в Париже, Франция, пройдет матч 1-го раунда, женского одиночного разряда, на открытых грунтовых кортах, теннисного супер турнира Большого шлема: Roland Garros / Открытый чемпионат Франции по теннису 2024, с призовым фондом 53,5 миллиона евро. В корте встречаются: Виктория Азаренко (Беларусь) и Надя Подорошка (Аргентина).
Начало прямого эфира 28 мая ~ в 20:15 по московскому времени (задерживается). Смотрите матч Ролан Гаррос 2024: Виктория Азаренко – Надя Подорошка, на русском языке в прямом эфире и в записи!
Виктория Азаренко – Надя Подорошка: прямой эфир
Расписание матчей 28 мая, Roland Garros 1-й круг (МСК):
🏟 Court Philippe Chatrier:
13:00 🇨🇳 Чжэн Циньвэнь - 🇫🇷 Ализе Корне
*14:30 🇧🇷 Фелипе Мелигени Алвеш - 🇳🇴 Каспер Рууд
🎙*16:30 🇷🇺 Эрика Андреева - 🇧🇾 Арина Соболенко
🎙21:15 🇷🇸 Новак Джокович - 🇫🇷 Пьер-Юг Эрбер (НЕ РАНЕЕ)
🏟 Court Suzanne Lenglen:
🎙12:00 🇧🇪 Грет Миннен - 🇰🇿 Елена Рыбакина
*13:30 🇦🇷 Томас Мартин Этчеверри - 🇫🇷 Артур Казо
🎙*15:30 🇵🇱 Магдалена Фрех - 🇷🇺 Дарья Касаткина
*17:00 🇬🇧 Даниэль Эванс - 🇩🇰 Хольгер Руне
🏟 Court Simonne Mathieu:
12:00 🇦🇺 Алекс Де Минор - 🇺🇸 Алекс Микельсен
*14:00 🇺🇸 Тейлор Фриц - 🇦🇷 Федерико Кория
*16:00 🇺🇸 Мэдисон Киз - 🇲🇽 Рената Сарасуа
*17:30 🇧🇾 Виктория Азаренко - 🇦🇷 Надя Подороска
🏟 Корт 14:
12:00 🇭🇷 Петра Мартич - 🇫🇷 Кристина Младенович
*13:30 🇧🇪 Давид Гоффен - 🇫🇷 Джованни Мпетши Перрикар
*15:30 🇬🇧 Кэти Бултер - 🇪🇸 Паула Бадоса
*17:00 🇫🇷 Грегуар Баррер - 🇰🇿 Александр Бублик
🏟 Корт 7:
12:00 🇧🇪 Элизе Мертенс - 🇦🇷 Мария Карле
*13:30 🇮🇹 Джулио Дзеппьери - 🇫🇷 Адриан Маннарино
*15:30 🇦🇷 Роман Андрес Бурручага - 🇩🇪 Ян-Леннард Штруфф
*17:30 🇰🇿 Юлия Путинцева - 🇺🇸 Слоан Стивенс
🏟 Корт 6:
12:00 🇫🇷 Артур Риндеркнеш - 🇦🇺 Адам Уолтон
*14:00 🇳🇱 Аранча Рус - 🇩🇪 Анжелика Кербер
*15:30 🇹🇷 Зейнеп Сонмез - 🇺🇸 Эмма Наварро
*17:00 🇪🇸 Роберто Карбальес Баэна - 🇨🇵 Констан Лестьенн
🏟 Корт 4:
12:00 🇦🇷 Мариано Навоне - 🇪🇸 Пабло Карреньо-Буста
*14:00 🇨🇳 Юэ Юань - 🇪🇬 Маяр Шериф
🏟 Корт 5:
🎙12:00 🇷🇺 Анна Блинкова - 🇷🇴 Сорана Кырстя
*13:30 🇦🇺 Ринки Хиджиката - 🇮🇹 Лучано Дардери
🏟 Корт 8:
12:00 🇵🇹 Нуно Боржеш - 🇨🇿 Томаш Махач
*14:00 🇦🇺 Алексей Попырин - 🇦🇺 Танаси Коккинакис
🏟 Корт 9:
12:00 🇨🇳 Чжу Линь - 🇷🇺 Элина Аванесян
*13:30 🇲🇨 Валентин Вашеро - 🇪🇸 Алехандро Давидович Фокина
🎙*15:30 🇷🇺 Мирра Андреева - 🇺🇸 Эмина Бектас
🏟 Корт 12:
12:00 🇪🇸 Хауме Муньяр - 🇪🇸 Роберто Баутиста Агут
*15:30 🇭🇷 Лучия Чирич Багарич - 🇺🇸 Пэйтон Стирнс
*17:00 🇮🇹 Сара Эррани - 🇸🇰 Анна Каролина Шмидлова
🏟 Корт 13:
12:00 🇺🇸 Эшлин Крюгер - 🇩🇪 Тамара Корпач
*13:30 🇺🇸 Маккензи Макдональд - 🇳🇱 Таллон Грикспур
*15:30 🇮🇹 Флавио Коболли - 🇷🇸 Хамад Меджедович
*17:30 🇪🇸 Ирен Бурильо Эскорихуэла - 🇯🇵 Моюка Учижима
* Матч начнётся после окончания предыдущей встречи.
Результаты матчей от 27 мая Ролан Гаррос 2024:
женщины одиночный разряд
🇹🇳 Онс Жабер 6:3 6:2 🇺🇸 Сачия Викери
🇵🇱 Ига Швентек 6:1 6:2 🇫🇷 Леолия Жанжан
🇺🇸 Коко Гауфф 6:1 6:1 🇷🇺 Юлия Авдеева
🇺🇦 Элина Свитолина 3:6 6:4 6:2 🇨🇿 Каролина Плишкова
🇨🇿 Маркета Вондроушова 6:1 6:3 🇪🇸 Ребека Машарова
🇫🇷 Варвара Грачева 3:6 6:4 6:3 🇬🇷 Мария Саккари
🇷🇺 Анастасия Потапова 6:2 6:3 🇷🇺 Камилла Рахимова
🇨🇿 Линда Носкова 7:6 6:4 🇬🇧 Хэрриет Дарт
🇨🇴 Мария Камила Осорио Серрано 3:6 7:6 4:1 / отказ 🇺🇦 Ангелина Калинина
🇪🇸 Кристина Букша 6:4 6:1 🇺🇦 Юлия Стародубцева
🇺🇸 Даниэль Коллинс 6:3 6:4 🇺🇸 Кэролин Долхайд
🇮🇹 Ясмин Паолини 6:3 6:4 🇦🇺 Дарья Сэвилл
🇺🇸 Бернарда Пера 6:2 6:0 🇯🇵 Нао Хибино
🇨🇦 Бьянка Андрееску 7:5 6:1 🇪🇸 Сара Соррибес Тормо
🇨🇦 Лейла Фернандес 6:2 6:0 🇫🇷 Джессика Понше
🇷🇴 Ирина Бегу 6:2 6:2 🇦🇷 Юлия Риера
🇷🇺 Анна Калинская 7:6 7:5 🇫🇷 Клара Бюрель
🇫🇷 Диан Парри 3:6 6:3 6:3 🇫🇷 Фиона Ферро
🇷🇺 Людмила Самсонова 6:1 6:1 🇵🇱 Магда Линетт
🇧🇬 Виктория Томова 6:3 7:6 🇷🇺 Екатерина Александрова
🇷🇺 Анастасия Павлюченкова 6:3 6:4 🇭🇺 Панна Удварди
🇺🇸 Хэйли Баптист 4:6 6:2 6:2 🇺🇸 Кайла Дэй
🇷🇴 Ана Богдан 6:1 6:3 🇫🇷 Эльза Жакмо
🇮🇹 Элизабетта Коччаретто 3:6 6:4 6:1 🇧🇷 Беатрис Хаддад Майа
мужчины одиночный разряд
🇩🇪 Александр Зверев 6:3 7:6 6:3 🇪🇸 Рафаэль Надаль
🇷🇺 Даниил Медведев 6:3 6:4 5:7 6:3 🇩🇪 Доминик Кепфер
🇮🇹 Янник Синнер 6:3 6:3 6:4 🇺🇸 Кристофер Юбэнкс
🇫🇷 Гаэль Монфис 6:2 3:6 6:3 6:4 🇧🇷 Тьяго Вилдж
🇬🇷 Стефанос Циципас 7:6 6:4 6:1 🇭🇺 Мартон Фучович
🇮🇹 Маттео Арнальди 6:3 4:6 6:4 6:2 🇫🇷 Артур Фис
🇸🇰 Йозеф Ковалик 7:6 6:4 3:6 7:6 🇺🇸 Маркос Гирон
🇦🇹 Филип Мисолич 4:6 4:6 6:3 6:4 6:2 🇫🇮 Отто Виртанен
🇰🇿 Александр Шевченко 6:4 4:6 1:6 6:1 6:4 🇷🇺 Аслан Карацев
🇨🇦 Феликс Оже-Альяссим 6:2 6:4 6:4 🇯🇵 Есихито Нисиока
🇺🇸 Фрэнсис Тиафо 6:3 3:6 6:7 6:4 6:4 🇮🇹 Маттиа Беллуччи
🇷🇺 Карен Хачанов 6:2 6:0 7:6 🇮🇳 Сумит Нагал
🇺🇸 Томми Пол 6:2 6:3 6:1 🇦🇷 Педро Качин
🇩🇪 Генри Сквайр 6:2 6:2 3:6 4:6 7:6 🇦🇺 Макс Перселл
🇦🇷 Франциско Серундоло 6:3 6:3 6:4 🇩🇪 Янник Ханфманн
🇦🇷 Себастьян Баес 4:6 6:3 6:1 4:6 6:3 🇧🇷 Густаво Хейде
🇰🇷 Сун-Ву Квон 6:3 6:4 6:3 🇫🇮 Эмиль Руусувуори
🇮🇹 Лоренцо Музетти 6:3 6:3 7:5 🇨🇴 Даниэль Элахи Галан
🇷🇺 Павел Котов 4:6 6:3 3:6 7:6 6:2 🇬🇧 Кэмерон Норри
🇺🇸 Бен Шелтон 3:6 6:3 6:4 6:4 🇫🇷 Уго Гастон
🇨🇦 Денис Шаповалов 6:3 6:4 6:4 🇫🇷 Люка ван Аш
🇷🇸 Миомир Кецманович 6:2 6:1 4:6 7:5 🇧🇷 Тьяго Монтейро
🇮🇹 Фабио Фоньини 6:1 6:1 7:5 🇳🇱 Ботик Ван де Зандсхулп
🇷🇸 Душан Лайович 4:6 7:5 6:4 6:7 6:4 🇷🇺 Роман Сафиуллин