Джокович – Эрбер: Ролан Гаррос 2024: прямая трансляция

28 мая 2024 года, в Париже, Франция, пройдет матч 1-го раунда, мужского одиночного разряда, на открытых грунтовых кортах, теннисного супер турнира Большого шлема: Roland Garros / Открытый чемпионат Франции по теннису 2024, с рекордным призовым фондом 53,5 млн Евро. В корте встречаются: Новак Джокович (Сербия) и Пьер-Юг Эрбер (Франция).

Начало прямого эфира 28 мая ~ в 21:30 по московскому времени. Смотрите матч Ролан Гаррос 2024: Новак Джокович – Пьер-Юг Эрбер, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Новак Джокович – Пьер-Юг Эрбер: видео обзор матча

Новак Джокович – Пьер-Юг Эрбер: трансляция

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Результаты матчей от 27 мая Ролан Гаррос 2024:

мужской одиночный разряд

🇩🇪 Александр Зверев 6:3 7:6 6:3 🇪🇸 Рафаэль Надаль

🇷🇺 Даниил Медведев 6:3 6:4 5:7 6:3 🇩🇪 Доминик Кепфер

🇮🇹 Янник Синнер 6:3 6:3 6:4 🇺🇸 Кристофер Юбэнкс

🇫🇷 Гаэль Монфис 6:2 3:6 6:3 6:4 🇧🇷 Тьяго Вилдж

🇬🇷 Стефанос Циципас 7:6 6:4 6:1 🇭🇺 Мартон Фучович

🇮🇹 Маттео Арнальди 6:3 4:6 6:4 6:2 🇫🇷 Артур Фис

🇸🇰 Йозеф Ковалик 7:6 6:4 3:6 7:6 🇺🇸 Маркос Гирон

🇦🇹 Филип Мисолич 4:6 4:6 6:3 6:4 6:2 🇫🇮 Отто Виртанен

🇰🇿 Александр Шевченко 6:4 4:6 1:6 6:1 6:4 🇷🇺 Аслан Карацев

🇨🇦 Феликс Оже-Альяссим 6:2 6:4 6:4 🇯🇵 Есихито Нисиока

🇺🇸 Фрэнсис Тиафо 6:3 3:6 6:7 6:4 6:4 🇮🇹 Маттиа Беллуччи

🇷🇺 Карен Хачанов 6:2 6:0 7:6 🇮🇳 Сумит Нагал

🇺🇸 Томми Пол 6:2 6:3 6:1 🇦🇷 Педро Качин

🇩🇪 Генри Сквайр 6:2 6:2 3:6 4:6 7:6 🇦🇺 Макс Перселл

🇦🇷 Франциско Серундоло 6:3 6:3 6:4 🇩🇪 Янник Ханфманн

🇦🇷 Себастьян Баес 4:6 6:3 6:1 4:6 6:3 🇧🇷 Густаво Хейде

🇰🇷 Сун-Ву Квон 6:3 6:4 6:3 🇫🇮 Эмиль Руусувуори

🇮🇹 Лоренцо Музетти 6:3 6:3 7:5 🇨🇴 Даниэль Элахи Галан

🇷🇺 Павел Котов 4:6 6:3 3:6 7:6 6:2 🇬🇧 Кэмерон Норри

🇺🇸 Бен Шелтон 3:6 6:3 6:4 6:4 🇫🇷 Уго Гастон

🇨🇦 Денис Шаповалов 6:3 6:4 6:4 🇫🇷 Люка ван Аш

🇷🇸 Миомир Кецманович 6:2 6:1 4:6 7:5 🇧🇷 Тьяго Монтейро

🇮🇹 Фабио Фоньини 6:1 6:1 7:5 🇳🇱 Ботик Ван де Зандсхулп

🇷🇸 Душан Лайович 4:6 7:5 6:4 6:7 6:4 🇷🇺 Роман Сафиуллин