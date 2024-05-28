Джокович – Эрбер: Ролан Гаррос 2024: прямая трансляция

28 мая 2024 года, в Париже, Франция, пройдет матч 1-го раунда, мужского одиночного разряда, на открытых грунтовых кортах, теннисного супер турнира Большого шлема: Roland Garros / Открытый чемпионат Франции по теннису 2024, с рекордным призовым фондом 53,5 млн Евро. В корте встречаются: Новак Джокович (Сербия) и Пьер-Юг Эрбер (Франция).
Начало прямого эфира 28 мая ~ в 21:30 по московскому времени. Смотрите матч Ролан Гаррос 2024: Новак Джокович – Пьер-Юг Эрбер, на русском языке в прямом эфире и в записи!
Новак Джокович – Пьер-Юг Эрбер: видео обзор матча
Новак Джокович – Пьер-Юг Эрбер: трансляция
Гаэль Монфис – Тиаго Сейбот Уайлд| 1 раунд - видео
Результаты матчей от 27 мая Ролан Гаррос 2024:
мужской одиночный разряд
🇩🇪 Александр Зверев 6:3 7:6 6:3 🇪🇸 Рафаэль Надаль
🇷🇺 Даниил Медведев 6:3 6:4 5:7 6:3 🇩🇪 Доминик Кепфер
🇮🇹 Янник Синнер 6:3 6:3 6:4 🇺🇸 Кристофер Юбэнкс
🇫🇷 Гаэль Монфис 6:2 3:6 6:3 6:4 🇧🇷 Тьяго Вилдж
🇬🇷 Стефанос Циципас 7:6 6:4 6:1 🇭🇺 Мартон Фучович
🇮🇹 Маттео Арнальди 6:3 4:6 6:4 6:2 🇫🇷 Артур Фис
🇸🇰 Йозеф Ковалик 7:6 6:4 3:6 7:6 🇺🇸 Маркос Гирон
🇦🇹 Филип Мисолич 4:6 4:6 6:3 6:4 6:2 🇫🇮 Отто Виртанен
🇰🇿 Александр Шевченко 6:4 4:6 1:6 6:1 6:4 🇷🇺 Аслан Карацев
🇨🇦 Феликс Оже-Альяссим 6:2 6:4 6:4 🇯🇵 Есихито Нисиока
🇺🇸 Фрэнсис Тиафо 6:3 3:6 6:7 6:4 6:4 🇮🇹 Маттиа Беллуччи
🇷🇺 Карен Хачанов 6:2 6:0 7:6 🇮🇳 Сумит Нагал
🇺🇸 Томми Пол 6:2 6:3 6:1 🇦🇷 Педро Качин
🇩🇪 Генри Сквайр 6:2 6:2 3:6 4:6 7:6 🇦🇺 Макс Перселл
🇦🇷 Франциско Серундоло 6:3 6:3 6:4 🇩🇪 Янник Ханфманн
🇦🇷 Себастьян Баес 4:6 6:3 6:1 4:6 6:3 🇧🇷 Густаво Хейде
🇰🇷 Сун-Ву Квон 6:3 6:4 6:3 🇫🇮 Эмиль Руусувуори
🇮🇹 Лоренцо Музетти 6:3 6:3 7:5 🇨🇴 Даниэль Элахи Галан
🇷🇺 Павел Котов 4:6 6:3 3:6 7:6 6:2 🇬🇧 Кэмерон Норри
🇺🇸 Бен Шелтон 3:6 6:3 6:4 6:4 🇫🇷 Уго Гастон
🇨🇦 Денис Шаповалов 6:3 6:4 6:4 🇫🇷 Люка ван Аш
🇷🇸 Миомир Кецманович 6:2 6:1 4:6 7:5 🇧🇷 Тьяго Монтейро
🇮🇹 Фабио Фоньини 6:1 6:1 7:5 🇳🇱 Ботик Ван де Зандсхулп
🇷🇸 Душан Лайович 4:6 7:5 6:4 6:7 6:4 🇷🇺 Роман Сафиуллин