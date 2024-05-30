Джокович – Карбальес Баэна: Ролан Гаррос 2024: прямая трансляция

30 мая 2024 года, в Париже, Франция, пройдет матч 2-го раунда, мужского одиночного разряда, на открытых грунтовых кортах, теннисного супер турнира Большого шлема: Roland Garros / Открытый чемпионат Франции по теннису 2024, с рекордным призовым фондом 53,5 млн Евро. В корте встречаются: Новак Джокович (Сербия) и Роберто Карбальес Баэна (Испания).

Начало прямого эфира 30 мая ~ в 16:00 по московскому времени. Смотрите матч Ролан Гаррос 2024: Новак Джокович – Роберто Карбальес Баэна, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Новак Джокович – Карбальес Баэна: прямой эфир Rus