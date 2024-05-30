Зверев – Гоффен: Ролан Гаррос 2024: прямая трансляция 30 мая

30 мая 2024 года, в Париже, Франция, пройдет матч 2-го раунда, мужского одиночного разряда, на открытых грунтовых кортах, теннисного супер турнира Большого шлема: Roland Garros / Открытый чемпионат Франции по теннису 2024, с рекордным призовым фондом 53,5 млн Евро. В корте встречаются: Александр Зверев (Германия) и Давид Гоффен (Бельгия).

Начало прямого эфира 30 мая ~ в 15:30 по московскому времени. Смотрите матч Ролан Гаррос 2024: Александр Зверев – Давид Гоффен, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Александр Зверев – Давид Гоффен: прямой эфир Rus

Расписание матчей 30 мая, Roland Garros 2-й круг (МСК):

Корт имени Филиппа Шатрие

13:00 🇧🇾 Арина Соболенко - 🇯🇵 Моюка Учижима

14:30 🇺🇦 Элина Свитолина - 🇫🇷 Диан Парри

16:00 🇷🇸 Новак Джокович - 🇪🇸 Роберто Карбальес Баэна

21:15 🇮🇹 Лоренцо Музетти - 🇫🇷 Гаэль Монфис

Корт имени Сюзанн Ленглен

12:00 🇷🇸 Миомир Кецманович - 🇷🇺 Даниил Медведев

14:00 🇳🇱 Аранча Рус - 🇰🇿 Елена Рыбакина

15:30 🇩🇪 Александр Зверев - 🇧🇪 Давид Гоффен

17:30 🇺🇸 Мэдисон Киз - 🇪🇬 Маяр Шериф

Корт имени Симон Матьё

12:00 🇵🇱 Хуберт Хуркач 5:6 🇺🇸 Брендон Накашима

13:30 🇫🇷 Корентен Муте - 🇰🇿 Александр Шевченко

15:30 🇫🇷 Варвара Грачева - 🇺🇸 Бернарда Пера

18:00 🇪🇸 Алехандро Давидович Фокина - 🇳🇴 Каспер Рууд

Корт 14

12:00 🇧🇬 Григор Димитров - 🇭🇺 Фабиан Марожан

14:00 🇨🇿 Маркета Вондроушова 0:6 4:1 🇺🇸 Кэти Волынец

15:00 🇮🇹 Флавио Коболли - 🇩🇰 Хольгер Руне

17:00 🇧🇾 Виктория Азаренко - 🇷🇺 Мирра Андреева

Корт 7

12:00 🇨🇿 Катерина Синякова - 🇫🇷 Хлоя Паке

13:30 🇺🇸 Бен Шелтон 5:5 🇯🇵 Кеи Нисикори

15:00 🇦🇷 Томас-Мартин Этчеверри - 🇫🇷 Артур Риндеркнех

17:00 🇷🇺 Анна Калинская - 🇨🇦 Бьянка Андрееску

Корт 6

12:00 🇮🇹 Маттео Арнальди 5:3 🇫🇷 Александр Мюллер

13:30 🇷🇺 Людмила Самсонова - 🇺🇸 Аманда Анисимова

15:00 🇦🇺 Алекс де Минор - 🇪🇸 Хауме Мунар

17:00 🇺🇸 Хейли Баптист - 🇮🇹 Ясмине Паолини

Корт 2

12:00 🇷🇺 Анастасия Потапова - 🇨🇭 Виктория Голубич

13:30 🇮🇹 Лучано Дардери - 🇳🇱 Таллон Грикспур

15:30 🇷🇺 Элина Аванесян - 🇷🇺 Анна Блинкова

17:00 🇷🇺 Дарья Касаткина - 🇺🇸 Пейтон Стирнс

Корт 3

12:00 🇦🇷 Себастьян Баес - 🇦🇹 Себастьян Офнер

14:00 🇮🇹 Сара Эррани - 🇺🇸 Эмма Наварро

15:30 🇨🇳 Чжэн Циньвэнь - 🇩🇪 Тамара Корпач

Корт 4

12:00 🇧🇬 Виктория Томова - 🇨🇳 Ван Синьюй

13:30 🇧🇪 Элизе Мертенс - 🇭🇷 Петра Мартич

15:00 🇦🇷 Франциско Серундуло - 🇦🇹 Филип Мисолич

Корт 5

12:00 🇧🇪 Зизу Бергс - 🇩🇪 Максимилиан Мартерер

14:00 🇮🇹 Элизабетта Коччаретто - 🇪🇸 Кристина Букша

15:30 🇩🇪 Ян-Леннард Штруфф - 🇰🇿 Александр Бублик

Корт 8

12:00 🇪🇸 Паула Бадоса - 🇰🇿 Юлия Путинцева

13:30 🇨🇦 Лейла Фернандес 5:3 🇨🇳 Ван Сияй

14:30 🇺🇸 Томми Пол - 🇮🇹 Фабио Фоньини

Корт 9

12:00 🇨🇦 Феликс Оже-Альяссим - 🇩🇪 Генри Сквайр

14:00 🇭🇷 Яна Фетт 2:6 🇨🇿 Мари Боузкова

15:00 🇷🇺 Карен Хачанов - 🇸🇰 Йозеф Ковалик

Корт 10

12:00 🇺🇦 Даяна Ястремская - 🇨🇳 Ван Яфань

13:30 🇺🇸 Даниэль Коллинс - 🇷🇸 Ольга Данилович

15:00 🇮🇹 Джулио Зеппиери - 🇦🇺 Танаси Коккинакис

Корт 11

12:00 🇨🇦 Денис Шаповалов - 🇺🇸 Фрэнсис Тиафо

14:00 🇦🇷 Мариано Навоне - 🇨🇿 Томаш Махач

16:00 🇷🇺 Анастасия Павлюченкова - 🇷🇴 Ана Богдан

Корт 12

12:00 🇭🇷 Донна Векич - 🇺🇦 Марта Костюк

13:30 🇮🇹 Лоренцо Сонего 3:4🇨🇳 Чжан Чжичжэнь

15:30 🇷🇴 Ирина Бегу - 🇨🇿 Линда Носкова

Корт 13

12:00 🇺🇸 Себастьян Корда 5:4🇰🇷 Сун-Ву Квон

13:30 🇱🇻 Алена Остапенко - 🇩🇰 Клара Таусон

15:00 🇺🇸 Тейлор Фриц - 🇷🇸 Душан Лайович