Рыбакина – Рус: Ролан Гаррос 2024: прямая трансляция 30 мая

30 мая 2024 года, в Париже, Франция, пройдет матч 2-го раунда, женского одиночного разряда, на открытых грунтовых кортах, теннисного супер турнира Большого шлема: Roland Garros / Открытый чемпионат Франции по теннису 2024, с призовым фондом 53,5 миллиона евро. В корте встречаются: Елена Рыбакина (Казахстан) и Аранча Рус (Нидерланды).

Начало прямого эфира 30 мая ~ в 14:00 по московскому времени. Смотрите матч Ролан Гаррос 2024: Аранча Рус – Елена Рыбакина, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Елена Рыбакина – Аранча Рус: прямой эфир Rus